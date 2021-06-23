Что делать, если грозят уволить за отказ вакцинироваться от COVID-19

Работник, отказавшийся от обязательной прививки от коронавируса, может найти с начальством компромисс. Он может сохранить не только место работы, но и зарплату, рассказала "РГ" адвокат Московской коллегии адвокатов A-Lex Consulting Надежда Попова.

"Граждане имеют право отказаться от проведения прививки, однако, в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. Обращаю внимание: не уволены, а отстранены!" - говорит Попова.

Если же начальство требует написать заявление "по собственному желанию", грозя в противном случае уволить по статье, то соглашаться не нужно. Никаких правовых оснований для этого нет.

"Можно предложить работодателю компромисс - заключить с вами дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционный график работы", - отмечает адвокат.

Если такой перевод невозможен, то выносится приказ об отстранении от работы. При этом после окончания периода отстранения работодатель обязан допустить сотрудника к работе. В трудовую книжку и в сведения о трудовой деятельности запись об отстранении не вносится.

"Однако, следует иметь в виду, что заработная плата на время отстранения не начисляется, и время отсутствия работника на работе в результате отстранения не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск", - подчеркнула Попова.