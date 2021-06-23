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23.06.2021 12:59
Рубрика: Власть

ЦИК распределил средства на проведение выборов в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина

На думские выборы из российского бюджета выделена беспрецедентная сумма - свыше 21,4 млрд рублей. Центризбирком на своем заседании принял постановление о распределении средств.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Общая сумма расходов на выборы в Госдуму - 21 млрд 408 млн рублей. Такой суммы ЦИК России из бюджета на проведение кампании по выборам депутатов Госдумы еще никогда не получал", - заявил, представляя документ, зампред комиссии Николай Булаев. Выделенные средства уже поступили в Центризбирком в полном объеме, проинформировал он. Непосредственно на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы предусмотрены средства в размере 16,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на дополнительную оплату труда работников избиркомов, изготовление печатной продукции, транспортные услуги, приобретение и установку оборудования и ряд других целей. "Поменяем технологическое оборудование, работа которого вызывает нарекания и которое давно не обновлялось", - пояснил Булаев.

Кроме того, из резервного фонда правительства РФ выделено почти 4,8 млрд на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности на фоне пандемии. Средств будет достаточно, чтобы обеспечить все участки масками и перчатками. Впервые заложены деньги на защитные экраны, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.

Распределить эти средства между избирательными комиссиями регионов Центризбирком должен не позднее 30 июля. Окружные и территориальные избиркомы получат деньги не позже 19 августа.

Средства поступят на места в комиссии в такие сроки, чтобы "можно было эффективнее их использовать", пояснил Николай Булаев. Цель, добавил он, - "дать средств достаточно, чтобы комиссии не испытывали потребности искать их где-то в другом месте".

"Каждый рубль должен быть потрачен эффективно, - поставил задачу замглавы комиссии. - А там, где можно его сэкономить и вернуть в бюджет, мы это будем делать, чтобы деньги могли быть потрачены на другие цели, которых у государства немало".

Зампред ЦИК подчеркнул, что контроль по каждой позиции расходов будет жестким. "Давайте не подставлять никого и не подставляться сами", - призвал он.

Булаев обратил внимание, что недопустимо применять технологию, при которой, к примеру, на транспортные расходы на местах запрашивают больше, чем требуется, а остаток тратят на другие цели. "Цифры должны быть точными", - обратился он к избирательным комиссиям.

Сам ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов планирует потратить порядка 96 млн рублей бюджетных средств.

Выборы в ГД и кампании другого уровня пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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