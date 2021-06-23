Для абитуриентов подготовят единую экзаменационную платформу

"У нас многие наши передовые вузы отработали в прошлом году сервис электронной зачетной книжки, электронного студенческого. Но, в сожалению, не все вузы технически могут переходить на такой формат", - сказал министр. В связи с этим он обратился с просьбой дать поручение министерству совместно с Минобрнауки сделать такой сервис, чтобы на телефоне у каждого студента было приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, нужные ему в вузе. Также, по словам Максута Шадаева, это новшество даст возможность одного канала обратной связи со всеми студентами в электронном виде. А уже в следующем году, как отметил глава Минцифры, в стране планируется запустить единую платформу для абитуриентов, на которой они смогут дистанционно пройти дополнительные вступительные испытания при поступлении в вузы.
Цифровой формат обучения уже принимает в России новые реальные очертания. Еще 25 марта стало известно, что Московская школа управления "Сколково" запустила новый формат взаимодействия преподавателей со студентами - голографическое изображение профессора, который может находиться в любой точке мира, в полный рост проецируется на стену в аудитории, где в это время работают слушатели и еще один профессор. Тогда отмечалось, что эффект присутствия в таком случае намного более сильный, чем в случае классической "говорящей головы в телевизоре".
Пилотные лекции в таком формате уже начали проводиться. Первые из них состоялись 25 марта на программе дополнительного профессионального образования для топ-менеджеров и управленцев высшего уровня EMBA.