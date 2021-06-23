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23.06.2021 17:11
Рубрика: Общество

Для абитуриентов подготовят единую экзаменационную платформу

Текст: Александр Проценко
В 2022 году в России должна быть запущена единая платформа для абитуриентов, на которой они смогут дистанционно пройти дополнительные испытания при поступлении в вузы. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Это будет единое мобильное приложение для российских студентов, позволяющее им иметь доступ ко всем необходимым сервисам, пояснил глава ведомства на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"У нас многие наши передовые вузы отработали в прошлом году сервис электронной зачетной книжки, электронного студенческого. Но, в сожалению, не все вузы технически могут переходить на такой формат", - сказал министр. В связи с этим он обратился с просьбой дать поручение министерству совместно с Минобрнауки сделать такой сервис, чтобы на телефоне у каждого студента было приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, нужные ему в вузе. Также, по словам Максута Шадаева, это новшество даст возможность одного канала обратной связи со всеми студентами в электронном виде. А уже в следующем году, как отметил глава Минцифры, в стране планируется запустить единую платформу для абитуриентов, на которой они смогут дистанционно пройти дополнительные вступительные испытания при поступлении в вузы.

Цифровой формат обучения уже принимает в России новые реальные очертания. Еще 25 марта стало известно, что Московская школа управления "Сколково" запустила новый формат взаимодействия преподавателей со студентами - голографическое изображение профессора, который может находиться в любой точке мира, в полный рост проецируется на стену в аудитории, где в это время работают слушатели и еще один профессор. Тогда отмечалось, что эффект присутствия в таком случае намного более сильный, чем в случае классической "говорящей головы в телевизоре".

Пилотные лекции в таком формате уже начали проводиться. Первые из них состоялись 25 марта на программе дополнительного профессионального образования для топ-менеджеров и управленцев высшего уровня EMBA.

Общество Образование Digital Технологии Правительство Минцифры

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