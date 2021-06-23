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23.06.2021 09:10
Рубрика: Экономика

Для производителей газировки могут ввести дополнительный налог

Текст: Елена Манукиян

Сладкие напитки могут обложить акцизом в размере от 10 до 20%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Правительстве. Отмечается, что проработать вопрос о введении сбора для производителей газированной воды кабмин поручил Минсельхозу и Минфину по итогам совещания 23 июня.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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При этом, рассматриваются два варианта ставки акциза: налог может зависеть от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Планируется, что новый сбор будет способствовать переходу граждан к здоровому питанию. По данным Минздрава, почти половина россиян страдают от лишнего веса.

Как пишет "Коммерсант" Союз производителей соков, воды и напитков, в который входят PepsiCo, Coca-Cola, ГК "Черноголовка", выступил против инициативы. Так, президент союза Максим Новиков отметил, что на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.

Между тем, идея о введении акциза обсуждается в правительстве с 2016 году, и к ней уже неоднократно возвращались. Предлагалось, например, ввести акциз не на сладкие напитки, а на сахар.

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