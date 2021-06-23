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23.06.2021 11:23
Рубрика: Культура

Дмитрий Родионов отказался от места президента Бахрушинского музея

Текст: Инга Бугулова

Бывший директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов отказался от должности президента учреждения. В Министерстве культуры подчеркнули, что удивлены таким решением. Новым директором, напомним, назначена Кристина Трубинова, два года проработавшая заместителем Дмитрия Родионова.

Фото: Андрей Лыженков
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"Накануне состоялась рабочая встреча Дмитрия Родионова с руководством министерства культуры России, в ходе которой ему было сделано предложение  о назначении на должность  президента Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. В частности, это означает расширение полномочий Родионова и возможность сконцентрироваться на новых проектах и развитии музея. Дмитрий Викторович согласился и написал заявление об увольнении с занимаемой должности", - говорится в сообщении ведомства.

Но после того, как был издан приказ о назначении Дмитрия Родионова президентом музея, он отказался от новой должности. В министерстве подчеркивают, что сожалеют о случившемся: "надеемся, что возникло некоторое недопонимание и рассчитываем, что Дмитрий Викторович изменит свое решение", отмечается в сообщении.

Сам Дмитрий Родионов прокомментировал ситуацию журналистам и отметил, что "никакого согласия на должность президента никому не давал" и заявления об увольнении тоже не писал.

Дмитрий Родионов возглавлял Бахрушинский музей с 2007 года.

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