До конца 2021 года к интернету подключат все социально значимые объекты

В этом году завершится подключение к интернету школ, больниц и других социально-значимых объектов (СЗО). Об этом на пленарной сессии конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Всеобщее подключение к интернету он назвал одним из направлений работы по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики России. Важно, чтобы каждый гражданин мог подключиться к интернету, не задумываясь, где его поймать, сказал Чернышенко.

"Широкополосный интернет должен быть везде, и это одно из достижений последних пяти лет. В этом году будут подключены все социально значимые объекты, а к 2024 году доступ к интернету получат 97% домохозяйств", - напомнил он.

После этого останется небольшая доля труднодоступных населенных пунктов численностью до 500 человек. Для них разрабатывается отдельный проект со спутниковой группировкой, поделился вице-премьер. После его запуска интернет будет доступен по всей стране.