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23.06.2021 12:32
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев: Какой вакциной прививаться от COVID-19, должен решать врач

Текст: Любовь Проценко

Вакцинация по-прежнему остается единственным эффективным способом защиты от коронавируса, при этом перед прививкой необходимо обязательно проконсультироваться с врачом по поводу выбора вакцины и возможных противопоказаний. Об этом 22 июня заявил член международного комитета ВОЗ по вакцинам против COVID-19, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, основатель Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Фото: Ольга Макарова
Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

"Другого пути защититься от коронавируса, кроме вакцинации, не существует. Особенно это важно в свете появления новых штаммов COVID-19, в частности, недавно зафиксированной версии "Дельта Плюс" индийского штамма. Получившие прививку могут заболеть, но перенесут заболевание в более легкой форме и не получат осложнений. Перед прививкой нужно посоветоваться с врачом, который поможет сделать выбор вакцины и определит возможные противопоказания", - сообщил Румянцев, отвечая на вопросы в ходе прямого эфира в своих социальных сетях.

По его словам, у 93-95% из тех, кто прошел два этапа вакцинации, формируется иммунный ответ, то есть достаточный уровень антител. При этом ни перенесенное заболевание, ни сделанная ранее прививка не исключают повторного заражения, напомнил академик РАН. Обычно антитела обеспечивают защиту от инфекции в течение минимум шести месяцев. Через шесть месяцев после сделанной прививки нужно проверить уровень антител и в случае низкого титра - ревакцинироваться. Сам Румянцев получил первый компонент вакцины "Спутник V" в конце августа 2020 года, следил за уровнем антител и, как только они снизились, провел повторную вакцинацию.

Доктор пояснил, что вакцинация от коронавируса противопоказана только аллергикам, тем, у кого есть непереносимость компонентов вакцины, и беременным женщинам, а также не проводится детям до 18 лет. Людям, имеющим заболевания эндокринной системы, хронические заболевания печени и почек, аутоиммунные заболевания, эпилепсию, перенесшим инфаркт и инсульт, врач поможет выбрать тот период для прививки, в котором будет меньше осложнений. Если после прививки поднялась температура, можно использовать парацетамол, который в отличие от аспирина не имеет побочных эффектов.

Коронавирусная инфекция имеет некоторые особенности. Человек может быть заразен, но не иметь клинических проявлений болезни, поэтому важно носить маску и следить за чистотой рук. Даже если сами не болеете, вы можете быть переносчиком инфекции. "Прививаясь, вы защищаете от коронавируса не только себя, но и близких, прежде всего лиц старшего возраста", - подчеркнул врач.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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