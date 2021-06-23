Должники получили право на неприкосновенный минимум

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что в целом закон направлен на повышение социальной защиты граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Поправки вносятся в ГПК и закон "Об исполнительном производстве". "Так что после всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства", - рассказал Груздев.

Разработчики инициативы напоминают, что пока еще действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, рискуют остаться даже без самых необходимых средств существования.

После того как закон вступит в силу, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Исключения ограничиваются такими социально значимыми производствами, как выплата алиментов, возмещение вреда от совершенного преступления или возмещение вреда, причиненного здоровью. Также не получат права на защищенный минимум те, кто возмещает вред в связи со смертью кормильца. Остальные должники, в том числе те, на ком висят штрафы КоАП, включая водительские, а также должники по ЖКХ, смогут оставлять себе минимальный размер оплаты труда.