Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Двое сотрудников авиакомпании S7 Airlines задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Речь идет о представителях так называемого летного директората, который, среди прочего, отвечает за набор летного состава. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Руководство S7 оказывает максимальное содействие следствию после задержания сотрудников летного директората", - приводит заявление компании РИА Новости.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Московской области следователи при поддержке сотрудников ФСБ РФ задержали летного директора S7 Airlines Мансура Бадракова с поличным. Отмечается, что он получил 1,5 млн рублей за помощь в трудоустройстве пилота.

"Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России", - отметил источник.

Позже источник добавил, что задержан также заместитель летного директора.