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23.06.2021 09:53
Рубрика: Культура

Егор Баранов и Тимур Бекмамбетов приступили к съемкам триллера "Воскресшие"

Текст: Сусанна Альперина
Тимур Бекмамбетов - как продюсер и Егор Баранов - как режиссер, приступили к съемкам англоязычного научно-фантастического триллера "Воскресшие". Снимают в Лос-Анджелесе. В главной роли Дейв Дэвис, известный по проектам "Настоящий детектив", "Логан", "Люцифер", "Грейхаунд" и другим.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

О том, что начались съемки, сообщило крупнейшее индустриальное издание Variety. Егор Баранов в статье представлен, как "перспективный российский режиссер", и напоминается, что он снял трилогию "Гоголь" и сериал "Sпарта", который приобрел Netflix.

Фото: REUTERS
Завершена работа над полнометражным фильмом о The Beatles

В статье приведено имя и Марией Затуловской - она сопродюсер Бекмамбетова. На ее счету несколько фильмов франшизы "Елки", а также картины - "Время первых", "Уроки фарси" и другие. Но оба этих продюсера на "Воскресших" представляют компанию Bazelevs. У картины также сильные зарубежные партнеры.

Действие "Воскресших" происходит в мрачном будущем, в котором Ватикан обнаружил, как воскрешать людей. Дэвис играет роль Стэнли, обычного человека, который стал священником после личной трагедии и обнаружил серию случайных убийств, совершенных воскресшими людьми. Стэнли начинает расследовать преступления и раскрывает заговор, построенный вокруг процесса воскрешения. Это расследование ставит под угрозу жизнь его маленького сына Николаса, да и его собственную - тоже.

Фильм "Воскресшие" снимается с использованием технологии Screenlife - действие происходит на экране компьютера, запатентованной Бекмамбетовым. Интерес к картине настолько велик, что партнер Pulsar Content уже заключил сделки с ведущими дистрибьюторами по всему миру - когда картина будет готова, ее увидят зрители многих стран.

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