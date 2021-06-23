Экологи оценили вероятность повторения торфяных пожаров 2010 года

Новости

Астронавты на МКС в пятницу продолжат работу в открытом космосе 02:37
Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара 02:12
В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей 01:37
Инфекционист: Отказ от вакцинации ведет к мутациям коронавируса 01:36
В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 22.06.2021
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 22.06.2021
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
23.06.2021 02:00
Рубрика: Происшествия

Экологи оценили вероятность повторения торфяных пожаров 2010 года

Текст: Алексей Дуэль
Жара в Центральной России задержится еще долго, сообщили в Минприроды. До пятницы погода не изменится, регион останется под влиянием жаркого антициклона и столбики термометров удержатся на аномально высоких отметках. Дневные температуры будут достигать плюс 35 градусов.
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

"В пятницу и на выходных на территории Центрального федерального округа ожидается выпадение осадков, местами очень значительных, - добавили в Минприроды. - После их прохождения в северной половине федерального округа температура воздуха немного снизится до +30°С. В южной половине округа аномально высокие температуры воздуха сохранятся".

Несмотря на установившуюся жару и объявленные региональными властями высокие уровни пожарной опасности в лесах, обстановка остается достаточно спокойной. Число лесных пожаров по сравнению с прошлым годом в округе сократилось в 2,7 раза, а пройденная огнем площадь - в 2,3 раза, уточнили в Рослесхозе. Там связывают такую динамику с тем, что люди стали вести себя осторожнее с огнем на природе, повысилась эффективность контроля со стороны лесных инспекторов. В подавляющем большинстве случаев причина природных пожаров, особенно рядом с населенными пунктами, - человеческий фактор, отметили в лесном ведомстве.

Установившаяся жара напомнила всем о лете 2010 года, когда из-за таких же высоких температур начали гореть торфяники, окутав плотным дымом столицу, Подмосковье и соседние регионы. Сейчас повторение такой ситуации маловероятно, уверяют в Рослесхозе, за прошедшие годы приняты все необходимые меры для предотвращения таких пожаров.

"Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на торфяниках рассредоточена между разными уровнями власти, министерствами, ведомствами и иными организациями в зависимости от того, на землях каких категорий находятся торфяники", - объяснили причину задымлений 2010 года в Минприроды. За прошедшие 11 лет было обводнено 74,36 тыс. га торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, добавили в министерстве. Это позволило за несколько лет восстановить водный баланс торфяной почвы и накопить в ней достаточно влаги, чтобы возгорания стали маловероятными. Кроме того, если пожар все-таки начинается, тушить обводненный торфяник намного проще, считают в Минприроды. Обводнение подмосковных торфяников продолжается и в этом году.

Фото: Юлия Симатова
Регионы получат 2,8 млрд рублей на тушение лесных пожаров

"Для удержания лесопожарной обстановки под контролем все лесные службы работают в режиме повышенной готовности", - доложили в Рослесхозе. За обстановкой следят с помощью наземного и авиационного мониторинга, а также со спутников. Это позволяет оперативно выявлять любые возгорания и принимать меры к их ликвидации.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", - заверили в лесном ведомстве.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Лесные пожары

Главное сегодня

Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет