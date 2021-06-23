Экологи оценили вероятность повторения торфяных пожаров 2010 года

Жара в Центральной России задержится еще долго, сообщили в Минприроды. До пятницы погода не изменится, регион останется под влиянием жаркого антициклона и столбики термометров удержатся на аномально высоких отметках. Дневные температуры будут достигать плюс 35 градусов.

"В пятницу и на выходных на территории Центрального федерального округа ожидается выпадение осадков, местами очень значительных, - добавили в Минприроды. - После их прохождения в северной половине федерального округа температура воздуха немного снизится до +30°С. В южной половине округа аномально высокие температуры воздуха сохранятся".

Несмотря на установившуюся жару и объявленные региональными властями высокие уровни пожарной опасности в лесах, обстановка остается достаточно спокойной. Число лесных пожаров по сравнению с прошлым годом в округе сократилось в 2,7 раза, а пройденная огнем площадь - в 2,3 раза, уточнили в Рослесхозе. Там связывают такую динамику с тем, что люди стали вести себя осторожнее с огнем на природе, повысилась эффективность контроля со стороны лесных инспекторов. В подавляющем большинстве случаев причина природных пожаров, особенно рядом с населенными пунктами, - человеческий фактор, отметили в лесном ведомстве.

Установившаяся жара напомнила всем о лете 2010 года, когда из-за таких же высоких температур начали гореть торфяники, окутав плотным дымом столицу, Подмосковье и соседние регионы. Сейчас повторение такой ситуации маловероятно, уверяют в Рослесхозе, за прошедшие годы приняты все необходимые меры для предотвращения таких пожаров.

"Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на торфяниках рассредоточена между разными уровнями власти, министерствами, ведомствами и иными организациями в зависимости от того, на землях каких категорий находятся торфяники", - объяснили причину задымлений 2010 года в Минприроды. За прошедшие 11 лет было обводнено 74,36 тыс. га торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, добавили в министерстве. Это позволило за несколько лет восстановить водный баланс торфяной почвы и накопить в ней достаточно влаги, чтобы возгорания стали маловероятными. Кроме того, если пожар все-таки начинается, тушить обводненный торфяник намного проще, считают в Минприроды. Обводнение подмосковных торфяников продолжается и в этом году.

"Для удержания лесопожарной обстановки под контролем все лесные службы работают в режиме повышенной готовности", - доложили в Рослесхозе. За обстановкой следят с помощью наземного и авиационного мониторинга, а также со спутников. Это позволяет оперативно выявлять любые возгорания и принимать меры к их ликвидации.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", - заверили в лесном ведомстве.