Эксперты рассказали, кто чаще становится жертвами интернет-мошенников

На уловки мошенников в интернете чаще всего попадаются мужчины трудоспособного возраста. Причем среди жертв кибер-аферистов больше всего граждан в возрасте от 35 до 39 лет, пишет РБК со ссылкой на исследования аналитиков банка ВТБ.

Отмечается, что четверть всех пострадавших - это граждане в возрасте от 40 до 49 лет, а каждый пятый - старше 50 лет. Больше всего денег со счетов россиян в этом году мошенники увели через фишинговые атаки. Например, через опросы на фейковых сайтах или интернет-страницах известных банков они выманивают данные банковских карт, якобы для того, чтобы перевести на них деньги.

В конце мая крупные российские банки зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников, говорится в материале. Причем, часто злоумышленники меняют одну цифру в номере, которую люди не замечают и думают, что это банковский номер. В числе уловок для того, чтобы получить личные данные клиентов, могут быть заманчивые предложения по оформлению беспроцентного кредита. Мошенники также могут звонить своим жертвам от имени полиции, ФСБ, Банка России, службы безопасности банка.

В ВТБ обратили внимание, что сотрудники этих организаций никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям.