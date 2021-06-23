Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, член Общественной палаты Евгений Нифантьев дал старт поэтическому онлайн-марафону по чтению стихов о войне.

У памятной стелы он прочитал студентам стихотворение Константина Симонова "Смерть друга".

"Жизни почти 27 миллионов наших дедов и прадедов унесла война, начавшаяся 80 лет назад - 22 июня 1941 года. Это одна из самых трагичных дат в истории России, о которой нельзя забывать. Я очень надеюсь, что молодежь поддержит меня, вспомнив наших героев и почтив их память строками стихотворений", - отметил Евгений Нифантьев.

Он призвал студентов и школьников столицы присоединиться к акции, записав чтение стихотворения на видео и выложив эту запись на свои страницы в социальных сетях с хэштегом #Помним22июня.

Общественник подчеркнул, что этот поэтический онлайн-марафон - дань памяти тем страшным событиям и героическим подвигам советских граждан, жестко противостоявших фашизму с первых дней войны.

Нифантьев также присоединился к международной акции "Свеча памяти", возложив цветы и поставив свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.