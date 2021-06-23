Третий месяц телефоны жителей столицы и области, уже пострадавших от мошенников и обратившихся в полицию по поводу списания неизвестными денег с их карт, буквально атакуют якобы сотрудники Службы финансового уполномоченного. Гражданам в агрессивной форме сообщают, что теперь ими занимается серьезная государственная структура и для решения их вопросов им необходимо явиться по такому-то адресу.

Самые осторожные из таких "вызванных" перезванивают на горячую линию службы и с удивлением узнают, что им никто не звонил, никуда не вызывал, а адрес никакого отношения к службе не имеет.

Доверчивые же граждане посещают "офис", расположенный, как правило, в престижном бизнес-центре. Там вежливые сотрудники им разъясняют, что помочь вернуть пропавшие с их счета в банках деньги вполне реально, но за работу и расходы надо заплатить. Граждане платят. И на этом их общение с "уполномоченными" завершается. В офис их не пускает охрана бизнес-центра, на звонки никто не отвечает.

Вал последующих обращений таких пострадавших в Службу финансового омбудсмена, зарегистрированных горячей линией, впечатляет. Только за три дня зафиксированы десятки звонков от граждан, которых "вызвали решить вопрос".

Звонят эти якобы государственные уполномоченные с одной, как они утверждают гражданам, целью - помочь решить финансовые проблемы.

Важно, что все без исключения абоненты липовых уполномоченных это люди, столкнувшиеся с денежными проблемами по своим картам. У большинства стандартная ситуация - вдруг с карты непонятно как списались деньги. Банки разводят руками. Тогда люди идут в полицию с жалобами, но у абсолютного большинства результата нет до сих пор. Теперь им мошенники предлагают за немалые деньги решить проблему.

Анализ звонков от мошенников рисует интересную картину - звонившие, очевидно, имеют на руках списки тех, кто обращался в полицию с заявлениями о пропаже денег.

Приглашают граждан прийти для беседы по нескольким адресам в престижных районах Москвы:

Тверская улица, дом 16, строение 3, Марксистская улица, дом 20, Краснопрудная улица, дом 1, Крутицкий Вал, дом 26.

Последний адрес, к слову, самый популярный, чаще всего людей приглашают именно туда.

"Российская газета" попросила прокомментировать ситуацию настоящего финансового омбудсмена - Главного финансового уполномоченного РФ, заведующего Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрия Воронина.

Для тех, кто не в курсе, уточним, кто такой финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен). Он действует на основании закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". Уполномоченный независим от органов власти, организаций и должностных лиц.

В законе сказано так: "Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами, что позволяет избежать обращения в суд. Принятие и рассмотрение обращений потребителей финансовым уполномоченным осуществляется бесплатно".

По результатам рассмотрения обращения гражданина финансовый уполномоченный принимает решение, которое "подлежит обязательному исполнению финансовой организацией в указанный в решении срок". В случае несогласия с решением финансового уполномоченного гражданин может обратиться в суд. Туда же может пойти финансовая организация, если с решением уполномоченного не согласна.

А знают ли в Службе финансового уполномоченного, что мошенники действуют от их ведомства? Этот вопрос корреспондент "РГ" первым делом и задал Юрию Воронину.

Юрий Викторович, в последние месяцы в нашу редакцию поступают жалобы на звонки от имени финансовых уполномоченных. Звонят тем, у кого проблемы с финансовыми организациями. Им представляются финансовыми уполномоченными и предлагают куда-то подъехать и "решить вопросы". Что вы об этом думаете?

Юрий Воронин: Мы тоже сталкиваемся с ситуациями, когда людям звонят и представляются финансовыми уполномоченными, пытаясь вызвать их на встречу, пригласить в офис на переговоры и так далее. Теперь людям звонят и представляются, кстати, не только финансовыми уполномоченными, но и, например, сотрудниками полиции и даже следственного комитета. Недавно ваше издание писало и о таких случаях. С одной стороны, то, что мошенники начали маскироваться под наш институт, говорит о том, что этот орган досудебного урегулирования споров работает и работает эффективно. Уже сотни тысяч наших сограждан получили реальную защиту от недобросовестных действий финансовых организаций. И если бы люди не доверяли финансовым уполномоченным, то мошенники не пытались бы прикрываться нашим именем и пытаться недобросовестным образом заработать на доверчивости граждан. Поэтому их действия вдвойне преступны. Ведь работа финансовых уполномоченных для самих граждан абсолютно бесплатна.

Естественно, мы никому не звоним. У нас просто нет такой необходимости. Хотя бы потому, что в силу закона наш институт - это орган не только для решения досудебных споров, но и для защиты прав потребителей финансовых услуг. И мы работаем только с обращениями граждан, а не финансовых институтов. Такие обращения к нам в 85 процентах случаев поступают в электронном виде через наш сайт.

Люди жалуются на неправомерные действия финансовых организаций, связанных со страхованием, пенсионным обеспечением, банковским и микрофинансовым кредитованием. Финансовые уполномоченные в течение 15 дней выносят решения, которые обязательны к исполнению финансовыми организациями. И дополнительную информацию мы запрашиваем только у этих организаций, а не у граждан.

С другой стороны, такую, с позволения сказать, наглость этих мошенников пора пресекать на корню. Хотя бы потому, что она подрывает доверие граждан к своему государству.

Как правило, те, кто позвонил в нашу газету с жалобами на такие случаи, описывают одинаковую ситуацию. У них с банковских карт исчезли деньги, они обращались по этому поводу в полицию, там либо отказывали в возбуждении уголовных дел, либо прекращали их, не найдя виновных. И уже затем им звонили некие "финансовые уполномоченные". Корректен ли вывод, что данные потерпевших утекают к мошенникам из правоохранительных органов?

Юрий Воронин: Прямых доказательств этому у нас с вами нет. Мы можем лишь предполагать. Но звонящие в наш кол-центр рассказывают примерно то же самое. И количество таких звонков увеличивается. Каждым таким случаем обязаны, на мой взгляд, заниматься соответствующие подразделения МВД и других органов. Это опасная ситуация для граждан, института финансового уполномоченного и общества в целом. Тем более когда речь идет о защите имущественных прав людей. Ведь получается, что гражданин не просто является слабой стороной в споре с финансовой организацией, но и попутно становится жертвой мошенника.

По каждому такому случаю, о котором мы узнаем от самих граждан, мы ставим в известность соответствующие ведомства и очень надеемся, что принимаемые ими меры позволят решить эту проблему как можно быстрее. Хотя нужно понимать, что полностью оградить граждан от мошенников, наверное, не получится. Это такая же несбыточная мечта, как полностью победить любого рода преступность. Но это не значит, что государство должно опустить руки и перестать бороться с преступниками.

Может быть, есть смысл внести какие-то изменения в законодательство?

Юрий Воронин: Очень сложный вопрос. Ужесточение ответственности за такого рода мошеннические действия возможно. Но пока мы не научимся ловить самих телефонных мошенников, оно ничего не даст. Тут, скорее, важна активная позиция самих граждан. То, что они сообщают о таких звонках, жалуются в средства массовой информации, ставят в известность правоохранительные органы - это очень правильно. Нельзя просто положить трубку и на этом успокоиться. Потому что затем мошенник позвонит еще кому-то и будет заниматься таким и обзвонами, пока не найдет более слабую жертву.

Нельзя просто положить трубку. Потому что затем мошенник позвонит еще кому-то и будет заниматься обзвона-ми, пока не найдет более слабую жертву

Но главной здесь должна быть активная роль полиции, следственных органов, прокуратуры. Только они, обладая правом проведения соответствующих мероприятий и действий, могут помочь обществу справиться с этой проблемой.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Статья 159 "Мошенничество" - одна из самых универсальных статей Уголовного кодекса. Подпадающие под нее деяния столь многообразны, что фактически не поддаются систематизации. Криминальный элемент придумывает все более и более изощренные способы завладения нашими деньгами.

На службу мошенникам давно поставлена самая современная наука. В преступном бизнесе задействованы не только привычные "информационные технологии" в форме кражи конфиденциальных данных из дырявых электронных кладовых.

На марше "социальная инженерия" - совокупность психологических и социологических приемов и методов, которые позволяют почти гарантированно получить нашу конфиденциальную информацию или заставить выполнить те или иные действия.

Для законодателей нового созыва это вызов. Причем обычное усиление ответственности в этом случае - не выход. Возможные сроки лишения свободы для руководителей преступных сообществ таких мошенников и сегодня превышают двадцать лет.