ФСБ: Террористы вербуют молодежь через создаваемые клоны компьютерных игр

Террористы для вербовки молодежи используют вовлеченность молодых людей в мир компьютерных игр. Об этом, выступая в среду на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, террористы занимаются вербовкой молодежи в чатах сетевых компьютерных игр, а также намеренно создают клоны игр с имитацией терактов. "В особой группе риска в настоящее время находится молодежь, психологическая обработка которой ведется в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр, - рассказал глава российской спецслужбы. - Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов популярных игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации по совершению террористических актов".

При этом террористические организации, по словам Бортникова, не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодежь. "Студенты и школьники, в ряде случаев оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, все чаще подпадают под влияние и модераторов закрытых интернет-сообществ, которые пропагандируют культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения", - отметил директор ФСБ России.

В то же время опасность в интернете поджидает не только молодежь. По данным ФСБ России, интернет-пропагандисты терроризма активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за свое здоровье и в целом неопределенность будущего значительно повысили тревожность и социальную напряженность в обществах разных стран, чем активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищенными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чье материальное положение ухудшилось в последний год", - пояснил Александр Бортников, добавив, что "фактически сегодня в глобальной сети развернулась целая инфраструктура, производящая будущих террористов".

В связи с этим Бортников призывает совершенствовать законодательство, направленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия. По его словам, необходимо выработать и внедрить новые методы и механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами и религиозными объединениями.