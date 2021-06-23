Генштаб: Россия оставляет за собой право на "ядерный ответ"

Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что в основах госполитики ядерного сдерживания России говорится о том, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер, это подтверждается положением российской Военной доктрины. Вместе с тем Герасимов отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения. Кроме того, ядерное оружие будет применено в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Герасимов подчеркнул, что условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.