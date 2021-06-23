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23.06.2021 20:55
Рубрика: Власть

Европа под прицелом

Оружие в космосе и война в интернете становятся основной целью западных военных
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
На Западе милитаризация космоса и кибервойны в интернете выходят на первый план при разработке новых вооружений. Также командование НАТО уделяет пристальное внимание разработке гиперзвукового оружия и боевых роботов.

Такую тревожную тенденцию озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности. Этот представительный форум собрал военных руководителей высшего звена более чем из 50 стран. Военачальники собрались в Москве, чтобы "сверить часы" и поделиться своими прогнозами на перспективы глобальной и региональной безопасности.

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Обращаясь к своим зарубежным коллегам, Сергей Шойгу констатировал, что сейчас гиперзвук, цифровизация и роботизация выходят на первый план при разработке новых вооружений.

"Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство. В составе вооруженных сил ряда стран создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах", - подчеркнул российский министр обороны. По оценке Шойгу, эта военно-технологическая гонка может привести к новому противостоянию в мире, которое может оказаться даже более опасным, чем "холодная война".

Опасения у российской стороны также вызывает проведение у границ РФ учений Североатлантического блока и возможное размещение в Европе ракет малой и средней дальности. Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США.

Опасения у российской стороны вызывает проведение у границ РФ учений Северо­атлантического блока и возможное размещение на Европейском континенте ракет малой и средней дальности

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации", - подчеркнул российский министр обороны.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он отметил, что российская сторона предложила ряд мер, чтобы снизить градус напряжения. К примеру, Россия вышла с предложением об отведении районов учений от линии соприкосновения. Еще одна российская инициатива - ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Министр подчеркнул, что направление, в котором будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США.

Большие надежды он возложил на недавнюю встречу в Женеве президентов России и США, которая подтвердила актуальность возобновления стратегического диалога.

"В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учет озабоченностей и интересов каждой стороны. Эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе", - сказал Шойгу.

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