"Асфальт и парки" нашли археологи в городе майя Тикале

Древний город майя Тикаль был шумным мегаполисом и домом для десятков тысяч людей, он состоял из дорог, мощеных площадей, высоких пирамид, храмов, парков и дворцов. Об этом говорится в новом исследовании, которое провела команда, собранная из исследователей нескольких университетов.

Само исследование опубликовано в журнале Nature journal Scientific Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Цинциннати. В древний город майя Тикаль археологи отправились для изучения его водохранилища. Считается, что это был важнейший источник питьевой воды для горожан.

Однако изучая его, археологи сделали неожиданное открытие - по их мнению, набережные водохранилища были засажены деревьями и другой растительностью, которая "обеспечивала живописную природную красоту в самом центре оживленного города".

После этого исследователи задались вопросом: а были ли у майя такие парки, какие имеются в современных городах? Для поиска ответа на этот вопрос специалисты Калифорнийского университета разработали новую систему для анализа ДНК древних растений. Образцы были отобраны в осадочных отложениях храмовых и дворцовых водоемов Тикаля.

В результате ученым удалось идентифицировать более 30 видов деревьев, трав, винограда и цветов, которые произрастали на городских берегах более 1000 лет назад. В совокупности это открытие нарисовало картину пышного "дикого оазиса" в центре древнего мегаполиса.

"Почти весь центр города был "заасфальтирован", - говорит ведущий автор работы палеоэтноботаник Дэвид Ленц. - В засушливый сезон здесь было довольно жарко. Поэтому со стороны горожан было бы разумным решение, чтобы в городе были созданы красивые и прохладные места прямо вдоль водохранилища. Должно быть, это было прекрасно - смотреть на воду и деревья, думаю, это было любимым местом королей и их семей".

В ходе исследования ученые проверили четыре гипотезы о том, какие именно растения могли расти вдоль важнейших водоемов Тикаля и выращивали ли их майя намеренно. Например, ранее на берегах аналогичного водохранилища в мексиканском древнем городе Пуррон были найдены следы древних фруктовых садов.

Находок и открытий не хватило для доказательства трех гипотез. А вот четвертая получила право на жизнь. Ученые считают, что майя искусственно не засаживали набережные растениями. По сути, это был дикий, первозданный лес, который майя просто не тронули при возведении своего города. Это означает, что древние архитекторы изначально предполагали создание парковых зон в самом центре мегаполиса.

В своей статье ученые пишут, что майя могли преследовать при этом несколько целей. Так, леса на берегах водоема помогали предотвратить эрозию. Кроме того, они давали местным жителям лекарственные и съедобные растения, включая фрукты.

"Почему мы нашли много рамона (рамон - это доминирующий вид деревьев в тропических лесах Гватемалы)? - Задается вопросом Ленц. - Ответ заключается в том, что майя оставили этот лес нетронутым. В Тикале суровый климат. Довольно сложно выжить, если пять месяцев в году не идет дождь. Этот резервуар был источником их жизни. Поэтому они защищали такие места, не вырубая деревья и сохраняя священные рощи".

Кстати, центр Тикаля был окружен домами горожан и сельскохозяйственными участками, где выращивали кукурузу, бобы и тыкву. Ведь необходимым продовольствием надо было обеспечить порядка 60 тысяч человек - столько жителей насчитывалось в Тикале. Это был процветающий центр власти, религии и торговли всей Мезоамерики, вышедший на пик своего развития более 1200 лет назад. Были ли его "дикие" территории эквивалентом современного парка?

"Я думаю, что были, - говорит Ленц. - Но я не знаю, насколько они могли быть общественными, публичными местами. Это был священный район города, окруженный храмами и дворцами. Я не могу сказать, пускали ли туда простолюдинов".