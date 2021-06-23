"Гостех" станет маркетплейсом российских разработок

Государственная платформа "Гостех" станет единым маркетплейсом для российских разработчиков. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде.

Он пояснил, что создаваемая платформа станет единой средой для разработчиков, которые смогут продавать там свои сервисы и приложения, как на маркетплейсе.

Технологически платформа открытая, пояснил вице-премьер. Кроме того, на ней будут все инструменты, необходимые вендорам - например, платформа Tarantool для вычислений или аналитическая платформа Qlik Sense.

Сейчас в системе госуправления "работает" около 500 ГИСов (государственных информационных систем - прим. "РГ"), на поддержку которых в год тратится около 60 млрд рублей, рассказал вице-премьер. Платформа позволит снизить эти издержки и собрать необходимые сервисы в единой системе.

"Это может существенно сократить путь перспективных разработок на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала", - пояснили в аппарате Дмитрия Чернышенко.

Сама структура "Гостеха" подразумевает использование "открытого" софта, без скрытых возможностей, все на российском программном обеспечении. подчеркнул Чернышенко.