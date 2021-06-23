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23.06.2021 20:44
Рубрика: Экономика

К взлету не готовы

Грозит ли подорожание керосина ростом цен на авиабилеты
Текст: Евгений Гайва, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Открытие популярных туристических маршрутов и увеличение количества авиарейсов может привести к подорожанию топлива для реактивных двигателей. В Минэнерго уверены, что дефицита на рынке не возникнет, компаниями сделаны дополнительные запасы авиакеросина. Но нехватки бензина и дизеля в России также не ощущается, а цены на них ползут вверх.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Причины подорожания автотоплива и авиакеросина схожи - рост нефтяных котировок и цен на нефтепродукты в мире, совпавший с сезонным спросом и постепенным снятием карантинных ограничений. На совещании с нефтекомпаниями 22 июня вице-премьер Александр Новак поручил минэнерго проработать возможность заключения соглашения с нефтяниками по установлению максимально допустимых оптовых цен на топливо. Пока неизвестно, будет ли установлен порог цен только для бензина или также для дизельного и авиационного топлива, но все предпосылки для этого есть.

В Росавиации назвали число рейсов в Турцию

По данным Росавиации, средние цены на авиакеросин с начала 2021 года за пять месяцев в аэропортах выросли на 7,5%, с 46,7 тысячи до 50,2 тысячи рублей за тонну, что на 6,8 % меньше, чем в мае 2019 года, то есть в период до наступления пандемии. При этом на бирже с начала года авиакеросин подорожал на 21%, его потребление в авиации выросло на 59%, а с учетом начала перелетов в Турцию может удвоиться.

Наиболее волнующий вопрос в отношении авиакеросина: приведет ли рост цен на него к подорожанию авиабилетов? По мнению экспертов, такое едва ли возможно, поскольку благодаря увеличению объемов авиаперевозок и загрузки самолетов затраты падают, несмотря на подорожание топлива. Рост цен наблюдался в 2020 году, когда авиакомпании пытались компенсировать свои потери из-за низкой заполняемости воздушных судов, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По данным агрегаторов, которые рассчитывают средний чек, стоимость авиабилетов по России, приобретенных до 20 мая 2021 года, с вылетом в период с 15 мая по 30 июня 2021 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, цены на авиакеросин на оптовом рынке не бьют рекордов, в отличие от цен на остальные моторные топлива. В среднем к 22 июня оптовая цена на авиакеросин составила 47 150 рублей за тонну, что на 3% выше, чем в июне "допандемийного" 2019 года, и при этом на 1-5% ниже, чем в январе или сентябре-декабре 2019 года. Поэтому повода для "директивного" ограничения цен на авиационное топливо нет.

С учетом начала перелетов в Турцию спрос на авиакеросин может удвоиться

С автотопливом сложнее, здесь главный вопрос касается роста цен на АЗС, который нивелировать нечем. С начала года оптовые цены на автотопливо увеличились: марки АИ-92 на 7%, марки АИ-95 - на 10%, а дизельного топлива - на 11%. И они тянут за собой розничные. В 2018 году в период аналогичного резкого подорожания с нефтяными компаниями уже было заключено соглашение о временной заморозке цен. Как тогда и было обещано нефтяникам, с начала 2019-го в России заработал демпфирующий механизм, компенсирующий часть их потерь при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены значительно выше. В ситуации 2021 года после соглашения с нефтяниками речь может пойти об очередной корректировке демпфера.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, есть лишь две реальные меры, которые сняли бы проблемы внутреннего рынка моторных топлив: укрепление курса рубля или снижение налогового давления (к примеру, акциз вырос с 4,15 рублей на литр в 2014 году до почти 10 рублей). Эксперт уточнил, что едва ли речь об отмене демпфера, в сегодняшних условиях слабого рубля это может привести к подорожанию тонны автобензина на 10 тыс. рублей (примерно 7,5 рублей на литр).

По расчетам ИГ "Петромаркет" временная установка максимального порога оптовых цен на моторные топлива может привести к снижению отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 7% для АИ-92, на 2% для АИ-95 и на 6% для дизельного топлива. Именно при таком уровне оптовых цен операторы розничного и мелкооптового рынка смогли бы получать приемлемую чистую маржу реализации моторных топлив: 1 рубль за литр в рознице и 1000 рублей за тонну т в мелком опте.

Это негативно отразится на маржинальности НПЗ, ориентированных на выпуск бензина и дизеля, но тем не менее, заводы смогут по-прежнему генерировать прибыль, подчеркнула Лишневецкая.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Цены на бензин

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