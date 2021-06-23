Грозит ли подорожание керосина ростом цен на авиабилеты

Открытие популярных туристических маршрутов и увеличение количества авиарейсов может привести к подорожанию топлива для реактивных двигателей. В Минэнерго уверены, что дефицита на рынке не возникнет, компаниями сделаны дополнительные запасы авиакеросина. Но нехватки бензина и дизеля в России также не ощущается, а цены на них ползут вверх.

Причины подорожания автотоплива и авиакеросина схожи - рост нефтяных котировок и цен на нефтепродукты в мире, совпавший с сезонным спросом и постепенным снятием карантинных ограничений. На совещании с нефтекомпаниями 22 июня вице-премьер Александр Новак поручил минэнерго проработать возможность заключения соглашения с нефтяниками по установлению максимально допустимых оптовых цен на топливо. Пока неизвестно, будет ли установлен порог цен только для бензина или также для дизельного и авиационного топлива, но все предпосылки для этого есть.

По данным Росавиации, средние цены на авиакеросин с начала 2021 года за пять месяцев в аэропортах выросли на 7,5%, с 46,7 тысячи до 50,2 тысячи рублей за тонну, что на 6,8 % меньше, чем в мае 2019 года, то есть в период до наступления пандемии. При этом на бирже с начала года авиакеросин подорожал на 21%, его потребление в авиации выросло на 59%, а с учетом начала перелетов в Турцию может удвоиться.

Наиболее волнующий вопрос в отношении авиакеросина: приведет ли рост цен на него к подорожанию авиабилетов? По мнению экспертов, такое едва ли возможно, поскольку благодаря увеличению объемов авиаперевозок и загрузки самолетов затраты падают, несмотря на подорожание топлива. Рост цен наблюдался в 2020 году, когда авиакомпании пытались компенсировать свои потери из-за низкой заполняемости воздушных судов, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

По данным агрегаторов, которые рассчитывают средний чек, стоимость авиабилетов по России, приобретенных до 20 мая 2021 года, с вылетом в период с 15 мая по 30 июня 2021 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, цены на авиакеросин на оптовом рынке не бьют рекордов, в отличие от цен на остальные моторные топлива. В среднем к 22 июня оптовая цена на авиакеросин составила 47 150 рублей за тонну, что на 3% выше, чем в июне "допандемийного" 2019 года, и при этом на 1-5% ниже, чем в январе или сентябре-декабре 2019 года. Поэтому повода для "директивного" ограничения цен на авиационное топливо нет.

С учетом начала перелетов в Турцию спрос на авиакеросин может удвоиться

С автотопливом сложнее, здесь главный вопрос касается роста цен на АЗС, который нивелировать нечем. С начала года оптовые цены на автотопливо увеличились: марки АИ-92 на 7%, марки АИ-95 - на 10%, а дизельного топлива - на 11%. И они тянут за собой розничные. В 2018 году в период аналогичного резкого подорожания с нефтяными компаниями уже было заключено соглашение о временной заморозке цен. Как тогда и было обещано нефтяникам, с начала 2019-го в России заработал демпфирующий механизм, компенсирующий часть их потерь при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены значительно выше. В ситуации 2021 года после соглашения с нефтяниками речь может пойти об очередной корректировке демпфера.

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, есть лишь две реальные меры, которые сняли бы проблемы внутреннего рынка моторных топлив: укрепление курса рубля или снижение налогового давления (к примеру, акциз вырос с 4,15 рублей на литр в 2014 году до почти 10 рублей). Эксперт уточнил, что едва ли речь об отмене демпфера, в сегодняшних условиях слабого рубля это может привести к подорожанию тонны автобензина на 10 тыс. рублей (примерно 7,5 рублей на литр).

По расчетам ИГ "Петромаркет" временная установка максимального порога оптовых цен на моторные топлива может привести к снижению отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 7% для АИ-92, на 2% для АИ-95 и на 6% для дизельного топлива. Именно при таком уровне оптовых цен операторы розничного и мелкооптового рынка смогли бы получать приемлемую чистую маржу реализации моторных топлив: 1 рубль за литр в рознице и 1000 рублей за тонну т в мелком опте.

Это негативно отразится на маржинальности НПЗ, ориентированных на выпуск бензина и дизеля, но тем не менее, заводы смогут по-прежнему генерировать прибыль, подчеркнула Лишневецкая.