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23.06.2021 16:18
Рубрика: Власть

Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США

Текст: Иван Петров
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский истребитель Су-30СМ в среду, 23 июня, сопроводил над Охотским морем самолет-разведчик США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Российские радиолокационные станции обнаружили над акваторией Охотского моря приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

Фото: Tiraden/Wikimedia.org
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Для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. "При приближении экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель - ей оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Наш истребитель сопроводил американский самолет над акваторией Охотского моря", - рассказали в НЦУО.

После разворота иностранного военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушений государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender на три километра вторгся в территориальные воды России. Инцидент произошел возле мыса Фиолент, расположенного в пригороде Севастополя. Российским пограничникам и военным летчикам, чтобы прогнать иностранный корабль пришлось стрелять.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США

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