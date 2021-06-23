Итоги международного рынка контента: "Конек-Горбунок" едет в Америку

Удивительная арифметика. Когда Роскино в первый раз проводило российский международный рынок контента, иностранных гостей приехало около 60. А в 2021 году рынок прошел в третий раз в онлайн-формате и только предложений о покупке наших фильмов, сериалов и анимации поступило уже более 60. А ведь мероприятие только недавно закончилось.

Онлайн-форум Key Buyers Event: Digital edition (KBE), организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, собрал 1600 участников, включая более 750 международных представителей из 80 стран. Российские фильмы, сериалы и телешоу получили более 5500 просмотров. В рамках рынка было проведено около 550 онлайн-встреч с международными дистрибьюторами и продюсерами. Российские компании заключили сделки на продажу своих фильмов, сериалов и анимации в Северную и Латинскую Америку, Францию, Великобританию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию, Тайвань и другие страны, а также договорились о совместных проектах с международными производителями контента.

В мероприятии приняли участие такие компании, как Netflix, Apple, BBC Studios, Mediaset Spain, Wild Bunch, Armoza Formats, Beta Film, Capelight Pictures, Loco Films, BF Distribution, Koch Media, APC Kids и другие.

В числе ключевых сделок и итогов форума - продажа фильма "Конек-Горбунок" (кинокомпания СТВ) в Северную и Латинскую Америку; продажа прав на сериал "Кровавая барыня" (ВГТРК) французскому дистрибьютору; сериала "Идиот" - шведскому телеканалу Axess TV; начало разработки первого совместного проекта компании "Централ Партнершип" и латиноамериканской студии BF Films - полнометражного психологического хоррора "Шизофреник"; кинотеатральный прокат военного экшена "Красный призрак" (Russian World Vision) на территории Кипра. А также - продажа анимационного сериала "Капитан Кракен и его команда" ("Союзмультфильм") в Юго-Восточную и Южную Азию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею; проектов "Смешарики" и "Малышарики" - американскому VOD-сервису для детей Toon Goggles и многие другие.

"Третий Key Buyers Event стал самым масштабным с 2019 года, и в числе результатов мы видим не только отдельные сделки российских и зарубежных компаний, но в целом развитие и усиление глобального сотрудничества на уровне индустрий. Так, партнерство с международным копродукционным форумом When East Meets West позволило наладить взаимодействие с профессиональной европейской аудиторией и значительно повысить уровень информированности зарубежных продюсеров о нашем потенциале в сфере копродукции. Компании ведут переговоры не только о продаже контента, но и создании совместных проектов - то есть Key Buyers Event в полной мере стал платформой, объединяющей индустрии разных стран. Уверена, что форум и в дальнейшем будет играть огромную роль в создании новых международных партнерств", - подвела итоги рынка министр культуры РФ Ольга Любимова.

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова говорит следующее: "Рынок Key Buyers Event вырос не только количественно, но и качественно - за счет расширенной бизнес-программы и новых сегментов участников (VOD-платформы, компании с фестивальным контентом, международные продюсеры, нацеленные на копродукцию). Также развивается и наша аудитория: можно отметить, что она более качественная в этом году - зарегистрированные участники больше времени проводили на платформе, то есть кинорынок посетили те, кто реально заинтересован в российском контенте и готов к взаимодействию. Статистика показывает, что средняя длительность сеанса возросла почти на 135%, а количество сеансов на одного пользователя увеличилось более чем на 20%. Кроме того, мы продолжаем развивать Key Buyers Event как крупную коммуникационную площадку, привлекая к панельным сессиям как международных экспертов, так и ярких российских спикеров - и это также отметила наша аудитория. Панельные дискуссии вошли в топ-5 самого просматриваемого контента на платформе, а питчинги по копродукции вошли в топ-10, что подтверждает интерес международных участников к теме совместного кинопроизводства с Россией".