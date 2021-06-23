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23.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

К 2025 г. доля связи 5G на российском рынке вырастет до 46 млн соединений

Текст: Юлия Акиньшина
Сети пятого поколения показали небывалый рост за 1,5 года, рассказал президент Huawei Eurasia CNBG Чжао Лэй на ежегодной конференции компании. По его словам, за это время в регионе было построено более 110 сетей 5G, а к этому формату присоединилось более 200 тыс. пользователей.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

160 операторов мобильной связи в мире уже внедрили сети 5G в 60 странах, добавил директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ GSMA Таир Исмаилов.

Фото: istock
Зачем в России нужна связь 6G

5G - новый стандарт сотовой связи, который должен прийти на замену 4G (в него входят LTE Advanced и WiMAX). Сотовые операторы и производители смартфонов, включая Apple, часто называют главным преимуществом 5G в разы выросшую скорость по сравнению с 4G. К примеру, они утверждают, что двухчасовой фильм на 5G можно будет скачать за пару секунд.

Согласно стандарту 5G, сети нового поколения действительно должны работать на скорости до 20 Гбит в секунду в идеальных условиях и до 50 Мбит в секунду в плотной застройке. Но на самом деле всё не так просто.

Сотовая связь пятого поколения, как и все предыдущие, работает за счёт радиоволн - тех же, которые позволяют слушать FM-радио, но с более высокими частотами. Главное отличие 5G в использовании самого широкого и одновременно высокого диапазона в истории сотовой связи. Если LTE работал в промежутке от 700 до 2100 мегагерц, то 5G может работать на частотах до 100 гигагерц.

Сети пятого поколения позволят объединить в единую высокоскоростную систему все устройства умного дома. Счётчики, дверные замки, игровые и телеприставки, системы климат-контроля и безопасности - всё это можно будет подключить через мобильную сеть к одному управляющему устройству.

5G в силах объединить устройства целого умного города. Светофоры, камеры наблюдения, банковские терминалы, паркоматы, навигаторы в автомобилях, арендуемые транспортные средства (в том числе беспилотные) - умные устройства в режиме реального времени будут обмениваться информацией между собой. За счёт этого перемещение по городу станет максимально комфортным и безопасным, заработают новые удобные сервисы, городские коммунальные службы получат современные инструменты мониторинга, что скажется на качестве и эффективности работы.

Фото: Rafael Henrique/Getty Images
Россия занялась научной кооперацией для разработки решений связи 6G

По прогнозам исследовательской компании GSMA, Аналитического центра при правительстве РФ и Союза операторов мобильной связи LTE, к 2025 доля связи пятого поколения на российском рынке вырастет до 46 млн соединений - около 20% от общего числа. Несмотря на то, что такие темпы развития считаются выше средних по миру, Россия продолжает существенно отставать от стран-лидеров в сфере внедрения и разработки 5G - Китая, США, Южной Кореи и других.

По словам руководителя направления по работе с операторами сотовой связи ДИТ Москвы Виктора Баранцева при внедрении сетей 5G количество базовых станций в городе-лидере по внедрению новых технологий, Москве, которых сегодня в городе насчитывается около 90 тыс., увеличится в 3-5 раз.

Он отметил, что сейчас все 4 сотовых оператора имеют пилотные зоны в столице, где тестируются сети нового поколения 5G. Речь идет о Тверской улице, ВДНХ и Сколково. При этом эксперт рассчитывает на дальнейшее развитие сетей нового поколения.

Баранцев отметил, что много разговоров ведется об электромагнитном излучении и опасности 5G, но все тесты, которые проводил ДИТ, доказали их безвредность. Любые сотовые сети опасны только в байках, которым люди верят лишь по незнанию.

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