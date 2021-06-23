К 2025 г. доля связи 5G на российском рынке вырастет до 46 млн соединений

Сети пятого поколения показали небывалый рост за 1,5 года, рассказал президент Huawei Eurasia CNBG Чжао Лэй на ежегодной конференции компании. По его словам, за это время в регионе было построено более 110 сетей 5G, а к этому формату присоединилось более 200 тыс. пользователей.

160 операторов мобильной связи в мире уже внедрили сети 5G в 60 странах, добавил директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ GSMA Таир Исмаилов.

5G - новый стандарт сотовой связи, который должен прийти на замену 4G (в него входят LTE Advanced и WiMAX). Сотовые операторы и производители смартфонов, включая Apple, часто называют главным преимуществом 5G в разы выросшую скорость по сравнению с 4G. К примеру, они утверждают, что двухчасовой фильм на 5G можно будет скачать за пару секунд.

Согласно стандарту 5G, сети нового поколения действительно должны работать на скорости до 20 Гбит в секунду в идеальных условиях и до 50 Мбит в секунду в плотной застройке. Но на самом деле всё не так просто.

Сотовая связь пятого поколения, как и все предыдущие, работает за счёт радиоволн - тех же, которые позволяют слушать FM-радио, но с более высокими частотами. Главное отличие 5G в использовании самого широкого и одновременно высокого диапазона в истории сотовой связи. Если LTE работал в промежутке от 700 до 2100 мегагерц, то 5G может работать на частотах до 100 гигагерц.

Сети пятого поколения позволят объединить в единую высокоскоростную систему все устройства умного дома. Счётчики, дверные замки, игровые и телеприставки, системы климат-контроля и безопасности - всё это можно будет подключить через мобильную сеть к одному управляющему устройству.

5G в силах объединить устройства целого умного города. Светофоры, камеры наблюдения, банковские терминалы, паркоматы, навигаторы в автомобилях, арендуемые транспортные средства (в том числе беспилотные) - умные устройства в режиме реального времени будут обмениваться информацией между собой. За счёт этого перемещение по городу станет максимально комфортным и безопасным, заработают новые удобные сервисы, городские коммунальные службы получат современные инструменты мониторинга, что скажется на качестве и эффективности работы.

По прогнозам исследовательской компании GSMA, Аналитического центра при правительстве РФ и Союза операторов мобильной связи LTE, к 2025 доля связи пятого поколения на российском рынке вырастет до 46 млн соединений - около 20% от общего числа. Несмотря на то, что такие темпы развития считаются выше средних по миру, Россия продолжает существенно отставать от стран-лидеров в сфере внедрения и разработки 5G - Китая, США, Южной Кореи и других.

По словам руководителя направления по работе с операторами сотовой связи ДИТ Москвы Виктора Баранцева при внедрении сетей 5G количество базовых станций в городе-лидере по внедрению новых технологий, Москве, которых сегодня в городе насчитывается около 90 тыс., увеличится в 3-5 раз.

Он отметил, что сейчас все 4 сотовых оператора имеют пилотные зоны в столице, где тестируются сети нового поколения 5G. Речь идет о Тверской улице, ВДНХ и Сколково. При этом эксперт рассчитывает на дальнейшее развитие сетей нового поколения.

Баранцев отметил, что много разговоров ведется об электромагнитном излучении и опасности 5G, но все тесты, которые проводил ДИТ, доказали их безвредность. Любые сотовые сети опасны только в байках, которым люди верят лишь по незнанию.