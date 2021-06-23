Вопрос введения акцизов на сладкие напитки не рассматривается, сообщили "РГ" в правительстве. Ранее о такой возможности сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники - по их информации, поручение проработать вопрос уже дано федеральным органам власти.

В Минсельхозе получили протокол по итогам совещания первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. В нем ведомствам поручено предложить критерии, по которым можно отнести сахаросодержащие напитки к подакцизным, подтвердили "РГ" в минсельхозе. Однако в ведомстве не поддерживают идею: введение акцизов может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращению производителей и формированию нелегального рынка таких продуктов.

Аналогичные выводы содержатся в исследовании НИУ ВШЭ от 2019 года. Там считают, что акцизы не приведут к снижению потребления сахара - спрос сместится в пользу других сладких продуктов. В России вклад безалкогольных напитков в потребление сахара населением составляет менее 2%, подсчитывает президент Союзнапитков Максим Новиков. А за счет снижения производства бюджет получит почти на 20% меньше средств, чем рассчитывает.

Идея не нова - ее обсуждали в минфине еще в 2016 году. Акцизы на сладкие напитки могли бы стать одним из источников средств для новой программы борьбы с бедностью, считают во Всемирном банке (ВБ). В мае этого года банк предложил правительству РФ ввести гарантированный минимальный доход для людей за чертой бедности. Также изыскать средства можно за счет реформы энергосубсидий, отмены части налоговых льгот или изменения приоритетов расходов, считают во ВБ.