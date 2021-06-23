Новости

Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Встряхнули газировку

Введут ли акциз на сладкие напитки
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Вопрос введения акцизов на сладкие напитки не рассматривается, сообщили "РГ" в правительстве. Ранее о такой возможности сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники - по их информации, поручение проработать вопрос уже дано федеральным органам власти.

В Минсельхозе получили протокол по итогам совещания первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. В нем ведомствам поручено предложить критерии, по которым можно отнести сахаросодержащие напитки к подакцизным, подтвердили "РГ" в минсельхозе. Однако в ведомстве не поддерживают идею: введение акцизов может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращению производителей и формированию нелегального рынка таких продуктов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
СМИ: В Минфине уверены, что роста цен на бензин не будет из-за акцизов

Аналогичные выводы содержатся в исследовании НИУ ВШЭ от 2019 года. Там считают, что акцизы не приведут к снижению потребления сахара - спрос сместится в пользу других сладких продуктов. В России вклад безалкогольных напитков в потребление сахара населением составляет менее 2%, подсчитывает президент Союзнапитков Максим Новиков. А за счет снижения производства бюджет получит почти на 20% меньше средств, чем рассчитывает.

Идея не нова - ее обсуждали в минфине еще в 2016 году. Акцизы на сладкие напитки могли бы стать одним из источников средств для новой программы борьбы с бедностью, считают во Всемирном банке (ВБ). В мае этого года банк предложил правительству РФ ввести гарантированный минимальный доход для людей за чертой бедности. Также изыскать средства можно за счет реформы энергосубсидий, отмены части налоговых льгот или изменения приоритетов расходов, считают во ВБ.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков