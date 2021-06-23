Как пережить один из самых сложных периодов в семье, когда дети выпархивают из гнезда

Синдром опустевшего гнезда - красивое выражение, за которым скрывается клубок не самых приятных эмоций и переживаний родителей, чей ребенок становится самостоятельным. Дети уезжают учиться, создают собственные семьи или просто решают жить отдельно. О том, как пережить этот период, рассказывает психолог, директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова.

Наверное, синдром опустевшего гнезда подстерегает каждого родителя?

Инна Хамитова: Это то, что случается со всеми нами, когда наши дети взрослеют и выпархивают из дома. И оставляют своих родителей почти в том же положении, в каком те пребывали в первые годы супружеской жизни. Но тогда они были молоды и не обременены потомством. А теперь за их плечами - достаточно долгий жизненный путь.

И тут все зависит от того, каков был этот путь. Синдром опустевшего гнезда может разгореться в полную силу - и семья не выдержит. Либо новый период станет ренессансом в отношениях, даст большую свободу, большее удовлетворение жизнью.

То есть "опустевшее гнездо" не всегда символ тоски и заброшенности?

Инна Хамитова: Вспомните, когда дети еще только растут, как порой приятно возвращаться в пустой дом, когда они, например, в лагере или у бабушки и можно заняться своими собственными делами. Так и сейчас, когда они благополучно выросли, ваше "опустевшее гнездо" вполне может вызывать положительные чувства, ощущение, что вы отдали все семейные и социальные долги, свободны от обязательств и ваша жизнь наконец-то принадлежит только вам. Но часто из-за опустевшего гнезда человек начинает ощущать, что его жизнь как будто неполноценна.

И что это сама жизнь теперь бессмысленная, заброшенная, как то старое гнездо, из которого улетели птенцы...

Инна Хамитова: Смысл, который мы вкладываем в эти слова, отображает, в каком состоянии находятся отношения супругов, подошедших к зрелому возрасту. По статистике, первая волна разводов приходится на второй год совместной жизни, а вот следующий всплеск расставаний случается как раз после того, как повзрослевшие дети выпархивают из гнезда.

Получается, это переживания не одного человека, но общая проблема пары?

Инна Хамитова: В этой пьесе задействовано даже больше действующих лиц, нежели только супруги... Что происходит? Когда пара становится родителями, они отвлекаются от собственных супружеских отношений и переключаются на родительские. И порой получается, что семья вообще держится только на их родительстве. Тогда супругам страшно отпустить выросшего ребенка в мир. Не только из-за естественных тревог о том, как дитя справится со взрослой жизнью. Но и из-за страха за свои супружеские отношения, за то, что будет с их парой, если оперившееся дитя упорхнет. И бывает, что с двух сторон - детской и родительской - возникает негласный компромисс: дети словно не взрослеют, а родители... делают все, чтобы те не взрослели. В такой семье синдрома опустевшего гнезда не случится. Будут только бесплодные попытки прервать замкнутый круг. И печальные истории, когда подросток начинает пить, вести асоциальный образ жизни, чтобы родители могли вечно опекать его.

Синдром опустевшего гнезда может разгореться в полную силу - и тогда семья не выдержит

Но чаще все-таки сепарация свершается, ребенок вырастает и уходит...

Инна Хамитова: ...А взрослым приходится повернуться лицом друг к другу. И тут бывают неприятные открытия: например, люди понимают, что между ними накопилось слишком много обид. Или - что они просто стали совершенно чужими друг другу. Потому что за прошедшие годы всецело сосредоточились на родительстве, развивались как бы по отдельности и очень отдалились друг от друга. Это кризис, через который проходит практически каждая семья. Люди задаются вопросами. "Зачем мне это нужно? Дети выросли, муж чужой, пойду я, наконец-то, займусь своими делами". Или: "Жена меня совсем не понимает, она чужая для меня женщина, мне с ней неинтересно". Начинаются связи на стороне, и это, как правило, заканчивается разводом... Не каждая семья может эффективно пройти период опустевшего гнезда. Особенно когда их супружеская связь всегда была очень слаба.

А какие еще возможны сценарии?

Инна Хамитова: Вот еще вариант. Известно, каких больших вложений - материальных, эмоциональных и физических - требует воспитание детей. А еще ведь и работа, карьера. И получается, что люди в молодые годы много работают и занимаются детьми. А на жизнь в паре у них не хватает сил. И когда дети выпархивают, то супруги наконец поворачиваются друг к другу и замечают: "Какой интересный, оказывается, рядом со мной человек!" При этом у них уже и материальных возможностей больше, чем в юности, и перед ними открываются прекрасные перспективы. Теперь они могут развиваться вместе, они стали более опытны и интересны.

И, наконец, самый счастливый сценарий, когда люди и не отдалялись друг от друга, всегда были близки в своем супружестве. Да, и у них что-то меняется, не слышно детских голосов. Но - и так хорошо. Состояние, когда тебе хорошо и с детьми, и без детей - это именно то, к чему стоит стремиться.

В возрасте, когда многих настигает синдром опустевшего гнезда, я смотрела на своих ровесников: кто-то увлекся парусным спортом, кто-то открыл свое дело, кто-то кардинально поменял место жительства...

Началась словно вторая жизнь?

Инна Хамитова: Да, недаром же сейчас говорят, что нынешние 30 лет - это бывшие 20, нынешние 50 - бывшие 40. Ну а в 40 лет жизнь ведь только начинается. Вы еще полны сил, но у вас огромный жизненный опыт, более надежное материальное положение. Когда дети становятся на ноги, и у вас появляется "дополнительное время", можно еще очень многое сделать. Особенно - если удалось сохранить поддержку партнера. А если не удалось, то открыть заново самого себя, понять, что есть свой путь, свои интересы. Особенно это актуально для женщины. Странно и наивно думать, что после того, как дети выпорхнули из гнезда, ты просто доживаешь свой век. В современном мире это новый этап, полный новых возможностей. Возможно, вы просто не привыкли думать о себе, заботиться о себе. Для вас хорошая новость - наконец-то настала пора найти себя.

Когда наши дети совсем малыши, кажется, что они никогда не вырастут. Но на самом деле их детство пролетает очень быстро. Супругам важно помнить, что они - пара, а не только папа и мама. А нам всем - что жизнь дана нам не только ради детей.