Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
19:10 23.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)

Вычисление жилплощади

Семейная ипотека может сыграть против однокомнатных квартир

Изменение условий программы ипотеки с господдержкой может изменить соотношение однокомнатных и многокомнатных квартир в новостройках, считают в ДОМ.РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас больше половины строящихся квартир (1,02 из 1,93 млн) и более трети по площади жилья (36,9 тыс. из 97 тыс. кв. м) - однокомнатные. Увеличенные лимиты кредитов для семей с детьми могут изменить эту долю, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Семьи хотят жилье большего размера. Опросы показывают, что 85% россиян, планирующих покупку жилья в ближайшие пять лет, хотели бы купить двух- или трехкомнатное жилье площадью 55-70 кв. м, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг: "Расширение программы "Семейной ипотеки" позволит частично удовлетворить этот спрос. Вкупе с другими мерами по развитию ипотеки и восстановлением доходов населения это поспособствует росту спроса на многокомнатное жилье в России и увеличению доли таких проектов в текущем портфеле строительства".

Фото: iStock
Что мешает горожанам взять ипотеку на дом в деревне

Лимиты льготной ипотеки в регионах позволяют купить вполне просторное жилье.

В городе Струнино Владимирской области трехкомнатная квартира в новостройке стоит около 3 млн рублей, во Владимире - от 3,5 млн на окраине до 5 млн в центре города. С учетом новых условий льготной ипотеки можно увеличить долю многокомнатных квартир в строящихся домах на 15-17%, считает владелец компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Однако квартирам придется конкурировать с домами: для большой семьи в городах, где нет транспортных проблем, как в столице, свой дом предпочтительнее, считает он.

В то же время компактные квартиры - самые ликвидные. И в доступных по цене проектах они по-прежнему будут преобладать, так как бюджет целевой аудитории таких проектов ограничен, отмечает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Изменение условий семейной ипотеки подстегнет спрос определенной категории клиентов, но будет ли эта доля существенна - пока неясно. Многие из них могли уже воспользоваться льготной ипотекой.

Квартирография меняется только при условии возникновения долгосрочных сдвигов в спросе, говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Вполне возможно, что расширение семейной ипотеки наряду с освобождением от НДФЛ семей с детьми при продаже недвижимости (ранее президент Владимир Путин предложил освободить семьи, в которых больше двух детей, от уплаты налога с продажи жилья, если они пустят эти средства на новое жилье) сместят тренд в сторону увеличения доли многокомнатных квартир. Обилие однокомнатных квартир со временем может привести к тому, что, когда люди задумаются об увеличении жилплощади, просторных квартир будет не хватать, считает Алексеенко.

Об изменении планировок в домах, где квартиры уже продаются, речи не идет: средний срок реализации проекта около 3-4 лет, а изменения проекта требуют повторной экспертизы, что занимает несколько месяцев, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Застройщику проще предложить объединить несколько мелких квартир в одну крупную при наличии спроса на большую площадь, чем переделывать проект.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Минфин опубликовал проект новых условий льготной ипотеки

Росту спроса на многокомнатное жилье, даже с учетом семейной ипотеки, мешает снижение доходов населения и возможностей семей оплачивать кредиты, говорит гендиректор сервиса "Синица" Наталья Шаталина. Весь последний год ипотека поддерживала спрос на небольшие квартиры, маловероятно, что после распространения семейной ипотеки на семьи с первым ребенком ситуация изменится. К тому же, семейная ипотека действует для семей с совсем маленькими детьми (до 3,5 лет), а расширение жилплощади наиболее актуально для семей детьми-школьниками.

Семей с маленькими детьми на рынке не так много, чтобы стимулировать застройщиков перерисовывать квартирографию в пользу больших квартир, говорит гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. По данным "Сбера", с начала года в рамках "семейной ипотеки" банк выдал 13 тысяч кредитов, отмечает он, так что в целом программа не оказывает масштабного влияния на динамику спроса. Едва ли застройщики будут наращивать предложение больших квартир, во всяком случае этот процесс не будет ярко выраженным и тотальным. При сокращении лимитов на ипотеку с господдержкой можно говорить не о росте, а, скорее о сохранении спроса на квартиры со стороны семей с детьми.

Пандемия влияет на изменение планировочных решений куда больше, чем льготная ипотека, отмечает коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко. Покупатели стали обращать внимание на места для занятий спортом, выгула собак, прогулок и работы на воздухе, наличие коворкингов в доме. Изменять квартирографию в компании не планируют, а на "пандемийные" тренды обращают внимание.

Ипотека с господдержкой и семейная ипотека дадут рынку около 250 тысяч кредитов на 700-800 млрд рублей, оценивают в правительстве

После 1 июля программа ипотеки с господдержкой будет продлена на новых условиях. Лимит кредитов ограничивается 3 млн рублей, а максимальная ставка повышается до 7%. Одновременно смягчаются условия программы семейной ипотеки: оформить кредит по ставке до 6% смогут семьи при рождении первого ребенка в период с 2018 года. В прошлом году по семейной ипотеке было выдано около 80 тысяч кредитов, новые условия программы позволят выдать кредиты еще 100-120 тыс. семей, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. В целом ипотека с господдержкой и семейная ипотека дадут около 250 тыс. кредитов на 700-800 млрд руб., сообщил вице-премьер.

Сейчас читают

ЖКХ
22.06.2021

В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

В России с 1 июля повысятся цены на газ на 3 процента

С 1 июля в России вырастут на 3 процента оптовые цены на газ, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Самые низкие цены сохраняются на Ямале, самые высокие - на Северном Кавказе

Недвижимость
19.06.2021

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

По итогам 2021 года страна может выйти на рекордный объем ввода жилья, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия". Строительная отрасль создает весомый задел для наращивания объемов

Ипотека
18.06.2021

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7 процента годовых и первом взносе от 10 процентов. Максимальная сумма кредита в некоторых регионах составит 5 миллионов рублей