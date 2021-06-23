Москва - город возможностей и огромный рынок труда. И тем не менее, найти работу людям с инвалидностью, пенсионерам, мамам в декрете, многодетным родителям и семьям в трудной ситуации в столице непросто. Трудоустройством этих категорий москвичей вот уже два года занимается государственный центр занятости "Моя карьера". Реально ли рассчитывать на его помощь? Об этом корреспондент "РГ" побеседовал с первым замруководителем департамента труда и соцзащиты населения Москвы Александрой Александровой.

Александра Александрова: К нам обратилось порядка 40 тысяч человек, около 65 процентов из них с помощью специалистов нашли работу. Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Александра Борисовна, центр "Моя карьера" появился после реформирования системы отделов трудоустройства. Почему возникла такая необходимость?

Александра Александрова: Работы в столице, как известно, во все времена хватало для всех. Столичный рынок труда по праву называется рынком кандидатов, именно они диктуют свои требования работодателю. Но есть люди, которым тяжелее других найти подходящее место. Молодежь, молодые мамы в декрете, старшее поколение, горожане с инвалидностью, малоимущие семьи с детьми…Для них поиск работы всегда большой стресс. Как правило, такие соискатели потеряны, не уверены в своих силах. Эти барьеры им помогают преодолеть карьерные консультанты центра "Моя карьера". Ежедневно в центр обращается порядка 600 человек.

Получают помощь, за которой пришли?

Александра Александрова: К нам обратилось порядка 40 тысяч человек, около 65% из них нашли работу. В настоящее время московская служба занятости предлагает более 350 тысяч вакансий. Больше всего спросом пользуются сферы логистики, телекоммуникаций, ИТ, услуг и продажи. Пообщавшись с людьми, мы поняли, что кроме прямого поиска работы им нужно заниматься развитием универсальных личных качеств, по которым работодатель и делает выбор, если у соискателей одинаковые знания в профессии. Мировые исследования показывают: 80% успеха человека в работе зависит от универсальных качеств личности. Способности убеждать, эффективно общаться, уверенности в себе, самодисциплины, умения работать в команде, понимании бизнеса. В качестве эксперимента в центре мы запустили тренинги "доращивания" соискателей до требований рынка труда. За два года они стали одной из самых востребованных услуг. Сейчас "Моя карьера" - кадровая лаборатория, с помощью которой можно развивать востребованные работодателями социально-поведенческие и цифровые навыки. Уже на первом приеме карьерный консультант определяет сильные и слабые стороны человека, после чего выстраивает подходящий для него карьерный сценарий, который нередко начинается с обучения. За два года более 70 тысяч москвичей стали участниками свыше 2,5 тысячи тренингов и вебинаров. Всего в центре более 240 обучающих программ.

Московская служба занятости предлагает более 350 тысяч вакансий. Больше всего спросом пользуются сферы логистики, телекоммуникаций, ИТ, услуг и продажи

И что, несколько тренингов, и человек трудоустроен?

Александра Александрова: Да, тренинги повышают вероятность и скорость трудоустройства на 30 %. Возьмем, к примеру, москвичей старшего возраста. Они помнят рынок труда двадцатого века. Но сейчас-то он абсолютно другой. С цифровыми компетенциями у них могут быть проблемы, требования и стиль управления своих молодых начальников они часто просто не понимают. На собеседованиях многие чувствуют себя неуверенно. Зато у соискателей "50 плюс" есть огромный опыт работы и знания, которые они могут эффективно применить на практике. "Моя карьера" помогает им раскрыться. После обучения люди старшего поколения успешно идут работать на многие вакансии: страховыми агентами, торговыми работниками, специалистами в области рекламы, контролерами, экскурсоводами, библиотекарями, музейными смотрителями, "синими воротничками" (рабочими профессиями) после повышения квалификации. Большой популярностью в центре пользуются партнерские школы "Бабушка на час" и "Внимание и забота", после которых пенсионеры с легкостью устраиваются специалистами по долговременному уходу, нянями и сиделками.

Для молодых мам - другое направление. Они часто теряют квалификацию во время декрета, испытывают страх вернуться на работу после длительного перерыва, у них высокая потребность в гибком графике или удаленной работе. Но при этом у молодых мам огромный творческий потенциал. Недавно стартовал новый курс для женщин с детьми, где их учат работать в популярном конструкторе сайтов Tilda. После обучения мамы умеют создавать сайты, лэндинги и интернет-магазины для продвижения собственного бизнеса или для других клиентов.

Сейчас лето - время каникул для школьников и студентов. У них есть возможность подработать?

Александра Александрова: Молодежной безработицы в столице практически нет, молодых людей рынок разбирает, что называется, с лету. Кто-то устраивается по специальности, другие - на массовые вакансии. Курьеры, продавцы-консультанты, агенты по продажам, официанты и промоутеры - выбор огромный, вакансий много. Начинают летом поиск работы и выпускники вузов. По статистике, 35 процентов молодых людей, окончивших вузы, не знают, чем хотят заниматься. Им важно помочь быстро сориентироваться на рынке труда. К примеру, обладателям цифровых компетенций подойдут профессии в сфере ИТ. Востребованы менеджеры по работе с интернет-трафиком, программисты, инженеры по внедрению новых технологий. В базе службы занятости более 53 тысяч таких позиций. Причем спрос на них превышает предложение почти в 20 раз. Если же молодому человеку не хватает цифровых навыков, но он хочет работать в ИТ индустрии, в "Моей карьере" помогут нарастить эти компетенции с помощью коротких образовательных курсов.

Есть в центре профориентационные занятия, встречи с работодателями, программы стажировок и авторские деловые игры. На них ребята начинают осознавать, что могут дать мегаполису, как будут развиваться вместе с городом.

Какие еще важные для города проекты реализует "Моя карьера"?

Александра Александрова: "Моя карьера" - крупнейший городской волонтерский центр. Для многих людей важно не только быть успешным сотрудником в компании, но и делать что-то полезное для своего города и его жителей. В прошлом году, в разгар пандемии, на базе центра "Моя карьера" в рекордные сроки был создан штаб волонтеров для помощи москвичам старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями. Специалисты центра совместно с партнерами - НКО отобрали 1,6 тысячи добровольцев и провели с ними дистанционное обучение. Каждый день волонтеры доставляли москвичам продукты, лекарства и товары первой необходимости, помогали ухаживать за домашними животными. Когда ковид отступил, многие добровольцы остались и продолжают работать в психоневрологических интернатах, домах ветеранов, детских учреждениях. Сейчас в центре запущены проекты, направленные на развитие волонтерства и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). В частности, "Моя карьера" выступила оператором отбора социально ориентированных НКО, которые получили 50 помещений общей площадью 11 тыс. кв. метров в безвозмездное пользование на три года. Из них 17 помещений отданы под мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые не позволяют им трудоустроиться. Там москвичи с ограниченными возможностями здоровья создают картины, шкатулки, вазы, украшения и многое другое. Все это возможно продавать на ярмарках и получать небольшие деньги. Сейчас в "Моей карьере" появились стенды, где выставлены их работы. Все уникальны и могут стать отличным подарком друзьям или родным.

А ярмарки вакансий, которые были популярны несколько лет назад, проходят в "Моей карьере"?

Александра Александрова: Проходят постоянно и по-прежнему пользуются востребованы. Раз в месяц ярмарки собирают до 20 работодателей и до 400 кандидатов. Например, участниками прошедшей в начале июня ярмарки вакансий для молодежи "Заработай этим летом" стали более 500 человек. К тому же, практически ежедневно в центре проходят открытые отборы с работодателями, у которых не одна вакансия, а сразу несколько. С учетом требований времени все мероприятия центра "Моя карьера" проходят сейчас в онлайн-формате.

Справка "РГ"

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" расположен на улице Сергия Радонежского, 1 стр. 1. Он открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Записаться на прием можно на портале mos.ru или по телефону: 8 (495) 870-44-44