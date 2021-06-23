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23.06.2021 19:09
Рубрика: Общество

В почту "Прямой линии" президента

Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. В почту "Прямой линии" поступают различные вопросы. Например, почему разваливается новый детский сад в Ингушетии и где обещанный центр реабилитации инвалидов в Дагестане.

Инвалидов оставили без центра

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
В редакцию "РГ" обратился инвалид-колясочник Рашид Соломанов. Он никак не мог добиться ответа от чиновников, когда будет построен обещанный реабилитационный центр для инвалидов.

Наша газета писала о бросившем вызов бюрократам и нерадивым чиновникам дагестанском парне, волею судьбы оказавшегося прикованным к инвалидной коляске. Рашид не смирился с нелегкой судьбой, наоборот, стал бороться за права таких же, как он сам. При этом роль "народного защитника" Соломанов осуществляет совершенно бескорыстно. О необычном активисте узнали в правительстве республики. В 2019 году его пригласил на прием премьер-министр Дагестана и спросил, чем может помочь. Как рассказывает Рашид, ему даже не пришла мысль просить за себя, хотя сам живет на съемной квартире. "Я попросил построить в Дагестане реабилитационный центр для инвалидов. В качестве примера привел современное учреждение в поселке Дубна Тульской области. Премьер пообещал мне и поручил инстанциям подготовить проектно-сметную документацию такого объекта", - говорит Соломанов.

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Через пару месяцев после встречи с премьером в министерстве труда и соцразвития республики рассказали "РГ", что решение о строительстве реабилитационного центра для инвалидов принято, идет процесс передачи земельного участка в республиканскую собственность, он расположится на берегу Каспийского моря. Прошло два года. Рашид рассказывает, что в течение этого времени пытался узнать, как идет строительство центра. Может надо чем-то помочь? "В Минтруде Дагестана на мои обращения не реагировали, поэтому я обратился в "Российскую газету", может, вы поможете узнать", - говорит Рашид. Мы направили официальный запрос в министерство труда и соцразвития Дагестана.

Ответ просто шокировал: за два года в регионе не смогли не то чтобы построить, а оформить земельный участок - якобы "обнаружилось обременение и вновь рассматривается вопрос о подборе подходящего участка". Вот такая забота об инвалидах дагестанских чиновников.

В Ингушетии разваливается здание нового детского сада

Текст: Алена Ларина (Магас)
Детский сад в ингушском Малгобеке разрушается на глазах с момента его открытия. Его сотрудники и родители детей обращались в разные инстанции, но на них не обращали до последнего времени внимания. Сейчас его стены покрыты трещинами, в помещениях обваливается штукатурка, произошла просадка правого крыла.

- Как говорят эксперты, здание просело почти на семь сантиметров, его правое крыло - на 15 сантиметров, а ведущая к садику дорога - на 40 сантиметров, - рассказали в дошкольном заведении.

В Волжском выявили картельный сговор при строительстве детсада

В детсаду небезопасно находиться уже не первый год. Но чиновникам до этого нет дела.

- При предыдущей заведующей накопилось несколько папок с обращениями в различные инстанции, фото- и видеоматериалами, - пояснила руководитель образовательного учреждения Хава Шадиева, назначенная около года назад. - Никого это не затронуло.

Да что там сотрудники обращались. Когда "РГ" попросила дать ответ в министерстве образования республики, на балансе которого находится здание, почему оно доведено до такого опасного состояния, там, что думаете, заволновались, стали принимать какие-то меры? Нет. Редакцию "попросили обратиться в… правительство Ингушетии". Как прикажете понимать? Министерство образования в него не входит?.. Зато детсад периодически проверяет региональное МЧС и выписывает предписания об устранении недостатков. И штра­фует. Последний раз аж... на 150 тысяч руб­лей.

На обращение родителей недавно отреагировала республиканская прокуратура, сотрудники которой провели в нем проверку и сделали вывод, что находиться в здании опасно для жизни и здоровья. И направили в суд исковое заявление о приостановлении эксплуатации здания и территории детского сада "Сказка" до полного устранения нарушений. Заехал в детсад наконец-то и глава региона Махмуд-Али Калиматов, пообещал найти средства на его ремонт.

Только почему чиновники годами не замечали разрушающийся детсад?

Рыбинск без рыбы?

Текст: Тамара Михайлова
Под заголовком "Круговорот воды в Рыбинске" газета "Рыбинские известия" обращается к читателям с вопросом: "Почему в Рыбинске не достанешь местной рыбы?"

Ведь были времена, когда даже стерлядей и осетров поставляли отсюда к царскому столу. Ценной рыбы здесь было так много, что леща и налима и за рыбу-то не считали. А что сегодня?

В реках Амур и Уссури временно запретили ловить рыбу

"О белуге, угре, белорыбице можно забыть, - рассказывает председатель Ярославского регионального отделения Союза рыболовов России Ирина Лебедева. - Самые распространенные виды, которые ловятся в сети промысловиков и на удочки рыбаков-любителей, это лещ, плотва, щука, судак".

Ирина Лебедева считает, что в ее родном городе рыбаком себя может назвать каждый второй, а это без малого триста тысяч человек, и каждый вылавливает за одну рыбалку в среднем около десяти килограммов. Не потому ли так заметно сократилось рыбное поголовье в Волге и Рыбинском водохранилище? Эту причину тоже нельзя сбрасывать со счетов, но основной вред наносят не любители, а браконьеры. С ними пытаются бороться. Ирина уточняет: "Именно пытаются, потому что браконьеров все больше, а инспекторов рыбоохраны все меньше".

Сергей Иваницкий - типичный рыболов-любитель, фанатичный поклонник рыбалки. "У каждого свои поводы пойти порыбачить, - рассказывает он. - Для меня это скорее соревнование с друзьями, кто крупнее рыбу поймает. Но для других - источник пополнения семейного бюджета. А для некоторых рыба - вообще единственный вид дохода. Как быть с теми, кто браконьерит только для того, чтобы прокормить семью?"

Ирина Лебедева тоже с сочувствием относится к людям, которые пытаются за счет браконьерства поправить свое материальное положение. И считает, что у государства есть возможность легализовать их деятельность. "Раньше существовали лицензии для индивидуальных рыбаков, позволяющие ловить рыбу сетями, но в ограниченных количествах. Теперь это не практикуется. А ведь подобные разрешительные документы могли бы легализовать тех, кто браконьерит по нужде. Ну и облегчить труд рыбоохране, а государству принести выгоду в виде лицензионного сбора".

Общество Соцсфера "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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