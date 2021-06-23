Традиционное общение президента РФ Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. В почту "Прямой линии" поступают различные вопросы. Например, почему разваливается новый детский сад в Ингушетии и где обещанный центр реабилитации инвалидов в Дагестане.