Торговля

Когда лучше покупать одежду для школьников?

"В начале августа неделю буду в Минске в командировке. По вечерам планирую заниматься шопингом. Хотелось бы купить одежду и обувь сыну и дочке к новому учебному году. Будет ли к этому времени в минских магазинах школьный ассортимент?Анжелика Ипатова, Екатеринбург".

Школьные базары в Беларуси обычно открываются в конце июля. Предприятия поставят в торговые сети весь ассортимент, проинформировали в концерне "Беллегпром". Цены в основном будут на уровне прошлогодних.

"Планируется выпустить около 800 тысяч единиц одежды для учащихся. На сегодня в торговые объекты уже поступило около 100 тысяч изделий. Это одежда делового стиля, для занятий физкультурой, активного отдыха", - прокомментировали в "Беллегпроме".

Более десяти предприятий концерна предложат широкий ассортимент, из которого 60 процентов - новые модели. Почти на 10 процентов увеличен выпуск одежды для школы стиля casual, преимущественно это изделия из трикотажных полотен, комфортные в носке. Для производства одежды используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к детской одежде. Школьная коллекция представлена широким размерным рядом для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой. Модельный ряд детской обуви также обновлен - планируется произвести 30 тысяч пар.

Граница

Как получить пропуск на въезд в пограничную зону?

"Собираюсь отдохнуть в здравнице под Гродно. Уже наметил интересные места, которые хотелось бы посмотреть, одно из них находится в пограничной зоне. Какой порядок въезда туда?Сергей Филатов, Москва".

Граждане других государств и лица без гражданства могут получить пропуск на право въезда или прохода в пограничную зону Беларуси, а также временного пребывания или передвижения в ней в электронной форме. Соответствующее постановление Совета Министров Беларуси N 326 от 14 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Белорусы же могут находиться в пределах пограничной зоны, имея при себе паспорт, военный билет, водительские права или служебное удостоверение. Но для пребывания в пограничной полосе, в которую можно попасть только в предназначенных для этого местах, им также необходимо получить пропуск. Его, согласно данному постановлению, тоже можно будет получить в электронной форме.

Помимо этого в такой же форме теперь могут выдать разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной полосе, внутренних водах в пределах погранзоны и пограничной полосы.

Права

Будет ли действовать в Беларуси российское водительское удостоверение?

"Через месяц переезжаю на постоянное место жительство в Брест. Надо ли мне менять водительские права, которые действительны еще год?Виктор Сурин, Тула".

При переезде на постоянное место жительства водительские права вам придется менять. Удостоверение российского образца действует только в рамках туристических или краткосрочных поездок. Поменять водительские права нужно в течение трех месяцев после получения ВНЖ. Для этого необходимо пройти медицинскую комиссию по месту жительства и сдать теоретический экзамен. Узнать, где его можно пройти, нужно также по месту жительства, поскольку отделения находятся не при всех ГАИ.

Необходимо прийти в экзаменационный день, оформить заявление и оплатить прохождение испытаний. На экзамен дается 15 минут, на десять вопросов допускается одна ошибка. Если все прошло успешно - получаете водительское удостоверение. При продлении вида на жительство надо продлить и права, но уже без сдачи экзамена.

Праздник

Когда в Александрии отпразднуют "Купалье"?

"Несколько лет назад, будучи в гостях у родственников в Могилеве, мне посчастливилось побывать на ярком празднике "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района. Знаю, что он проводится ежегодно. Может, уже известны даты проведения в этом году и программа?Елена Михаленко, Брянская область".

Республиканский праздник "Купалье" в Александрии, ставший уже доброй традицией в Беларуси, соберет друзей 10-11 июля. В программе - экскурсионные маршруты, модный показ, танцевальное шоу, сольники, концерт-караоке и многое другое. Будут работать сразу две сцены. Самый масштабный концерт запланирован на вечер 10 июля - это народное шоу "ПеснЄ маёй краЄны". В его финале небо над агрогородком на берегу Днепра раскрасит праздничный салют.

Одним из символов республиканского праздника "Купалье" стал белорусский рушник. Предмету народной культуры будет посвящена традиционная выставка-ярмарка. Гости смогут увидеть процесс изготовления рушников и принять участие в мастер-классах. Для гостей "Купалья" в Александрии Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда 10 и 11 июля. График их движения составлен с учетом времени проведения праздничных мероприятий.