Литературная премия "Ясная Поляна" объявила длинный список

Более 40 произведений вошли в длинный список премии "Ясная Поляна". "Список в этом году сильный, конкуренция будет очень серьезная", уверен член жюри премии, писатель Владислав Отрошенко.

В главной номинации премии - "Современная русская проза" - представлены Герман Садулаев ("Готские письма"), Мария Степнова ("Сад"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Александр Соболев ("Грифоны охраняют лиру"), Алан Черчесов ("Клад"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Петр Алешковский ("Секретики"), Юрий Буйда ("Сады Виверны") и многие другие.

- В этом году мы получили очень много вещей историко-филологических, написанных очень известными и крупными писателями. Но кроме авторов давно признанных, есть и немало новых. Например, Дмитрий Захаров с романом "Кластер", Вера Богданова с "Павел Чжан и прочие речные твари", - отмечает Владислав Отрошенко.

Финалистов назовут в сентябре, а церемония награждения лауреатов запланирована на октябрь. Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

Премия "Ясная Поляна" вручается с 2003 года за лучшее художественное произведение в трех номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".