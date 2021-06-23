Лучшие практики мировой медицины приходят в Россию

Пандемия нового коронавируса привлекла внимание инвесторов к сфере здравоохранения. О том, как развивается международное сотрудничество в этой сфере, "РГ" рассказала руководитель по внешним коммуникациям Фонда Международного медицинского кластера (ММК) Фаина Филина.

Экономика начинает восстанавливаться после пандемии. Где возможен рост и какие отрасли лучше себя чувствуют сейчас, на ваш взгляд?

Фаина Филина: Экономики мира переживают сейчас постпандемийную "перезагрузку", это касается и бизнеса, и потребительской активности, и в целом жизни населения. Экономика Москвы восстановилась до допандемийного уровня, а где-то и превосходит его. По официальным данным департамента инвестиционной и промышленной политики, в январе - апреле 2021 года объем промышленного производства в столице увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов, в то время как в целом по стране этот показатель составляет 1,1 процента. Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов города, в частности, наш проект, Международный медицинский кластер. Скоро откроет свои двери для пациентов терапевтический корпус "Хадасса", идет строительство еще нескольких объектов. Мы видим живой интерес со стороны инвесторов, российских и зарубежных, также есть заявки от ряда участников - иностранных клиник. Что касается отраслей, пандемия стимулировала развитие медицинской сферы, привлекла в нее дополнительные инвестиции. Мы прогнозируем, что это повлечет за собой разработку и внедрение инновационных решений в здравоохранение. В фокусе также проекты на стыке медицины и IT.

Какие факторы наиболее важные для восстановления после пандемии?

Фаина Филина: Пандемия - это форс-мажор, который аккумулировал на себя все ресурсы - человеческие, финансовые, технологические. Важный фактор восстановления - сильная и устойчивая система здравоохранения и социальная сфера в целом. Также важна адаптивность, скорость и гибкость принятия решений.

Если спуститься на уровень отрасли, фактор восстановления в медицинском бизнесе - отложенный спрос среди пациентов с неострыми состояниями. Многие люди в 2020 году откладывали прием к врачу, старались избегать посещения больниц. Но уже в 2021 году ситуация поменялась. По данным Национального агентства по безопасности пациентов (НАБП), россияне на 38 процентов чаще, чем до пандемии, стали посещать стоматологию, на 33 процента - обращаться к психиатрам, на 30 процентов - к онкологам, на 26 процентов - к гинекологам.

По подсчетам аналитиков PwC, объем российского рынка коммерческой медицины в 2020 году вырос до 811 миллиардов рублей, а уже к 2025 году он превысит триллион рублей при позитивном сценарии, когда рынок покажет темпы роста на 9,6 процента в год. По Москве, по нашим данным, среднегодовой рост рынка в столице составляет 9,2 процента, и к 2023 году объем рынка достигнет 340 миллиардов рублей.

Как пандемия влияет на развитие кластера?

Фаина Филина: Пандемия стала вызовом для всех, но нельзя не отметить и некоторые позитивные изменения, которые она внесла в нашу жизнь и работу. Международный медицинский кластер в пандемию создал своего рода международную "лабораторию" по обмену опытом. В рамках наших телемостов врачи из иностранных клиник - партнеров кластера и российские коллеги обсуждали клинические аспекты по лечению коронавируса.

Примечательно, что центр обмена знаниями расположился изначально в инфекционной больнице "Вороновское", которую департамент строительства Москвы в апреле 2020-го построил в рекордно короткие сроки, буквально за месяц. Проект курировал лично руководитель департамента Рафик Загрутдинов. Сейчас этот госпиталь участвует в международном инвестиционном конкурсе недвижимости MIPIM, и он вышел в финал в номинации Best Healthcare Development ("Лучший проект в области здравоохранения").

Важный фактор успеха - это создание экосистемы сервисов для участников кластеров и их комплексная поддержка

Также в пандемию мы получили образовательную лицензию. В нашем образовательном центре московские врачи и медсестры, а также специалисты из регионов могут пройти обучение. "Фишка" всех программ - международные эксперты и лучшие технологии и методики со всего мира.

Каковы планы по дальнейшему развитию ММК?

Фаина Филина: Достроен терапевтический корпус "Хадасса". Планируется, что скоро он будет открыт для пациентов. Летом будет сдана первая очередь благоустройства. Это два сада - часть общей концепции благоустройства в виде "исцеляющей" среды". В этом году планируется приступить к реализации центра хронических болезней площадью 14 тысяч квадратных метров. В нем предусматриваются такие направления, как паллиативная помощь, гериатрия, сестринский уход, психотерапия, медицинская реабилитация. Центр ежегодно сможет принимать 17 тысяч человек.

В будущем на нашей территории появятся и другие объекты: французский реабилитационный центр, университетский госпиталь Страсбурга, центр ядерной медицины, биомедицинская лаборатория, медицинский молл, где разместится сразу несколько клиник разных профилей. Каждый проект реализуется в партнерстве с частными инвесторами, причем это крупнейшие инвесторы в сфере здравоохранения. Это АФК "Система", "Мединвестгрупп", ГК "Медскан".

ММК - это социальный проект, который, можно сказать, реализуется по win-win стратегии. Москва получает трансфер передовых медицинских технологий, инвесторы - успешные проекты с большим потенциалом.

Международный медицинский кластер - это социальный проект, который реализуется по Win-win стратегии

Фонд Международного медицинского кластера - каков его функционал?

Фаина Филина: Совместно с кластерной обсерваторией НИУ "Высшая школа экономики" мы проводили исследование биомедицинских кластеров во всем мире, выявили факторы успеха этих кластеров. Так вот, во-первых, это коммуникации, вовлечение врачей и пациентов и междисциплинарное взаимодействие. Особую роль играет поддержка со стороны региональных властей и признание кластера на национальном уровне. ММК является проектом правительства Москвы, нас курирует департамент строительства столицы. А наша деятельность регулируется специальным Федеральным законом № 160-ФЗ. И, наконец, еще один важный фактор успеха - это создание экосистемы сервисов для участников кластеров и комплексная поддержка их деятельности. Это все про наш функционал.

Фонд Международного медицинского кластера - экосистема различных сервисов. Это и управление инфраструктурой; и организация продвижения наших клиник; это и образовательные программы для врачей из клиник в кластере либо с их участием в качестве спикеров; и аналитическая поддержка. Мы должны сделать все, чтобы нашим участникам было легко и комфортно работать в ММК, чтобы они могли разрабатывать инновационные решения и внедрять их сначала в свою практику, а затем лучшие практики тиражировать в столичном здравоохранении.

Фаина Филина: Каждый проект реализуется в партнерстве с частными инвесторами.