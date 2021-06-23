Лукашенко: Страны НАТО - лжецы и подлецы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает грезить о новом броске на Восток, мировом господстве и захвате ресурсов.

Выступая в Бресте на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, он заявил, в частности, что страны НАТО "убаюкивают историями про оборонительные учения и миролюбие". По его словам, Западу подарили Восточную Европу в обмен на обещание не расширяться на восток.

"Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня - не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю", - сказал Лукашенко.

Так же он призвал население соседних стран "разобраться с политиками, потерявшими реальность".

"Как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего … к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", - призвал белорусский президент.