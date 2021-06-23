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23.06.2021 18:26
Рубрика: Культура

На Мальдивах нашли мантры, мавзолей и коралловые гробницы XII века

Текст: Денис Передельский
Фото: Maldives Heritage Survey Фото: Maldives Heritage Survey
Фото: Maldives Heritage Survey

Международная команда археологов представила обзор объектов культурного наследия Мальдив, обнаруженных и задокументированных в ходе раскопок. Исследователям удалось найти более пяти тысяч объектов, в том числе полторы тысячи древних гробниц.

Фото: Egyptian antiquities ministry
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Препринт исследования был опубликован издательством Cambridge University Press в апреле 2021 года, а полная версия работы появилась в июньском выпуске журнала Antiquity.

Мальдивы - это архипелаг низменных коралловых атоллов в Индийском океане, состоящий из 1192 островов. Менее 200 из них сейчас обитаемы. Это был исторически важный центр, стоявший на перекресте морских путей.

Представленный обзор является результатом наиболее масштабных археологических изысканий, проведенных здесь. Раскопки велись с апреля 2018 года по 2020 год. Команда обследовала 152 острова на шести атоллах, задокументировала более 292 исторических участков с 1171 структурой и 5761 небольшим объектом. Для этого были использованы методы фотограмметрии и лидарного сканирования.

Это позволило выявить объекты, расположенные под землей. Так, на острове Ган был обнаружен крупный древний буддийский комплекс, часть которого впервые была найдена еще в 1922 году археологом Беллом. Там же был обнаружен валун из кораллового камня, на одной стороне которого вырезана головой божества кала, а на другой - надпись на санксрите, которая оказалась буддийской мантрой.

Фото: iStock
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На острове Хулхумиду археологи обследовали Коагаану - крупнейшее историческое кладбище на Мальдивах. В результате было задокументировано 1535 резных коралловых надгробий, пять древних мечетей и множество других сооружений, включая мавзолей святого, которому традиционно приписывают исламизацию острова в XII веке.

Еще одно крупное древнее и давно забытое буддийское святилище было найдено на Фувамулаке. Сейчас оно визуально представляет собой большой искусственный холм. Вокруг буддийского храма были обнаружены ранние мечети и мусульманские захоронения, что указывает на хронологию религиозных изменений на этом острове.

На самом северном атолле страны ученые нашли остатки древних залов, которые были предназначены для уединенного, сольного чтения религиозных текстов. Эксперты говорят, что подобные объекты когда-то были широко распространены на Мальдивах, но почти полностью исчезли в последней четверти XX века.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Юго-Восточная Азия Мальдивы Общество Наука

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