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23.06.2021 17:09
Рубрика: Власть

МИД РФ: Заявления США о кибератаках против России вызывают недоумение

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 июня в ходе брифинга, что заявления Вашингтона о возможном проведении кибератак против России без предупреждения вызывают недоумение, особенно после саммита лидеров двух стран в Женеве.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Эти заявления тем более удивительны в контексте итогов саммита, когда президенты двух стран заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной безопасности", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, создается впечатление, что Вашингтон пытается сохранить за собой право "нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России", несмотря на наметившийся прагматизм в отношениях.

"Это будет... необъявленное вероломное нанесение удара первыми. И мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне эти слова восприняли со всей серьезностью", - подчеркнула дипломат.

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