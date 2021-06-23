МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ

Вашингтон игнорирует призывы Москвы рассматривать конкретные случаи кибератак на российские объекты. Об этом заявил 23 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Даже в узком сегменте, касающемся гипотетических противоправных действий тех или иных физических лиц, о чем много в последнее время говорят в Вашингтоне, здесь тоже важно встречное движение с американской стороны, - цитирует ТАСС слова дипломата. - Потому что, к большому сожалению, ситуации с множественными нападениями и иного рода деструктивными воздействиями на объекты, находящиеся в российской юрисдикции, не рассматриваются должным образом, несмотря на наши неоднократные обращения и просьбы вступить в контакты и соответствующим образом сотрудничать, как это предусмотрено в соответствии с ранее заключенными договоренностями".

Рябков также подчеркнул, что Москва готова "вести диалог с американцами в межведомственном формате", тем более, что такой диалог был раньше.

"К сожалению, американские коллеги политизировали всю эту тему и последнее время сводят ее к вопросам, связанным с противоправной активностью в киберпространстве, - считает Рябков. - При всей важности этого направления мы считаем, что только к нему диалог сводить неправильно. Нужно вести разговор гораздо шире по повестке дня, которая включает и другие аспекты безопасности в информационно-коммуникационной сфере".