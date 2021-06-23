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23.06.2021 21:03
Рубрика: В мире

МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ

Текст: Константин Волков

Вашингтон игнорирует призывы Москвы рассматривать конкретные случаи кибератак на российские объекты. Об этом заявил 23 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Информцентр НАК
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"Даже в узком сегменте, касающемся гипотетических противоправных действий тех или иных физических лиц, о чем много в последнее время говорят в Вашингтоне, здесь тоже важно встречное движение с американской стороны, - цитирует ТАСС слова дипломата. - Потому что, к большому сожалению, ситуации с множественными нападениями и иного рода деструктивными воздействиями на объекты, находящиеся в российской юрисдикции, не рассматриваются должным образом, несмотря на наши неоднократные обращения и просьбы вступить в контакты и соответствующим образом сотрудничать, как это предусмотрено в соответствии с ранее заключенными договоренностями".

Рябков также подчеркнул, что Москва готова "вести диалог с американцами в межведомственном формате", тем более, что такой диалог был раньше.

"К сожалению, американские коллеги политизировали всю эту тему и последнее время сводят ее к вопросам, связанным с противоправной активностью в киберпространстве, - считает Рябков. - При всей важности этого направления мы считаем, что только к нему диалог сводить неправильно. Нужно вести разговор гораздо шире по повестке дня, которая включает и другие аспекты безопасности в информационно-коммуникационной сфере".

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