Минцифры предлагает разработать единое приложение для студентов

Каждый студент сможет установить приложение, через которое можно будет получить доступ ко всем необходимым для учебы сервисам. С инициативой о разработке такого приложения выступил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, передовые российские вузы уже внедрили в прошлом году сервис электронной зачетной книжки, электронного студенческого. "К сожалению, не все вузы технически могут переходить на такой формат", - отметил министр.

Он обратился к президенту с предложением дать поручение его ведомству совместно с Минобрнауки сделать единое приложение для вузов. "Чтобы на телефоне у каждого студента было наше приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, которые нужны ему в своем родном вузе", - пояснил Шадаев. Это даст возможность единого канала обратной связи со всеми студентами в электронном виде, подчеркнул он.

Кроме того, министр сообщил, что в следующем году должна быть запущена платформа для абитуриентов, на которой они смогут дистанционно пройти дополнительные испытания при поступлении в вузы.