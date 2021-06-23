Минобороны РФ намерено развивать диалог с коллегами из Мальдивской республики

Визит делегации Мальдивской республики на IX Московскую конференцию по международной безопасности расценивается как намерение развивать политический диалог. Об этом в среду заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Российский военачальник в рамках форума провел встречу со своим мальдивским коллегой Хасаном Замилом - заместителем министра обороны Мальдив.

"Мы рассматриваем ваш визит в Россию как намерение укреплять отношения между нашими государствами, развивать политический диалог, в том числе по линии министерств обороны", - сказал на встрече замглавы российского военного ведомства.

Фомин напомнил о встрече министров обороны России и Мальдив в 2019 году. По его словам, российская сторона придает этой встрече "первостепенное значение". "Достигнутые тогда договоренности способствуют решению задач, которые связаны в первую очередь с противодействием современным вызовам и угрозам", - пояснил замминистра обороны России.