Минобрнауки: Учебный год в вузах начнется 1 сентября, формат объявят в августе

Новый учебный год в российских вузах планируется начать 1 сентября, окончательно решение по формату будет принято в августе. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Предстоящий учебный год во всех вузах страны планируем начать 1 сентября. Вместе с тем окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе текущего года, - сказал министр. - Сейчас с Российским Союзом ректоров и другими коллегами прорабатываются особенности организации работы университетов.

По словам министра, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области выступил с инициативой: в новом учебном году начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации.

На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского Союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России.

Понимая важность и значимость обсуждаемых вопросов, 21 июня на заседании итоговой Коллегии Министерства мы уделили этому особое внимание.

Я обратился к ректорам всех университетов страны, к преподавателям и сотрудникам, к студенческому сообществу с просьбой максимально содействовать скорейшему возвращению к нормальному ритму жизни и учебы. Это в равной степени зависит от всех нас, от нашей общей позиции и общих усилий.

Еще в прошлом году, в августе, мы договаривались, что обязанностью университетов становится формирование у молодежи новой санитарной культуры, как части общей культуры. Сегодня это стало еще более актуальным.

Руководители вузов настроены на системную и последовательную работу в этом направлении.