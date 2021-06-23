Мишустин будет лично координировать процесс подготовки проекта бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин будет лично координировать процесс подготовки проекта трехлетнего бюджета во главе Бюджетной комиссии правительства.

Глава кабмина внес изменения в положение о правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. До сих пор ее председателем был первый вице-премьер или вице-премьер, курирующий работу федеральных органов исполнительной власти при составлении главного финансового документа страны.

Мишустин постановил, что Бюджетную комиссию теперь возглавляет председатель правительства. В комиссии у него будет не более двух заместителей.