Мишустин дал ряд указаний для содействия организации выборов в Госдуму

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам и ведомствам ряд указаний для содействия организации выборов депутатов Государственной Думы. Они пройдут 19 сентября.

В частности, Министерству внутренних дел предписано принимать неотложные меры для пресечения противоправной агитационной деятельности. Роскомнадзор будет следить за законностью агитации в интернете.

Генеральной прокуратуре рекомендовано в период проведения выборов усилить надзор за соблюдением законодательства о противодействии терроризму, экстремизму и о защите информации.

Региональные власти должны обеспечить на избирательных участках соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором.