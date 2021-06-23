Мишустин: Ситуация с COVID-19 показала, как важна цифровая трансформация

Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к участникам и гостям конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что по поручению президента с этого года российская IT-индустрия получила беспрецедентные меры поддержки: введены налоговые льготы и другие меры, которые позволяют сформировать один из самых комфортных в мире режимов ведения предпринимательской деятельности в сфере разработки программного обеспечения.

"Уже есть первые результаты. Более 5,5 тысячи компаний воспользовались льготами по страховым взносам, - сообщил Мишустин. - Это значит, что они смогут направить сэкономленные средства в развитие и создание конкурентоспособных IT-решений".