Названа причина краха Древней Греции

Ученые обнаружили новые доказательства того, что причиной краха многих государств бронзового века, включая Древнюю Грецию, могла стать 300-летняя засуха.

Археологи и историки уже давно дискутируют о причинах "краха бронзового века". Так называют период, когда около 3200 лет назад одна за другой рухнули несколько могущественных цивилизаций.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, авторы предполагают, что причиной гибели культур могла стать 300-летняя засуха. Коротко об этом исследовании рассказывает Greek Reporter.

Ученые напоминают, что в весьма короткие сроки погибли могущественные цивилизации в Средиземноморье, Леванте и Северной Африке. Например, таинственным образом исчезли хетты в Анатолии и микенцы в Древней Греции.

Археологи считают, что эти народы были либо уничтожены, либо значительно ослаблены. Однако физических доказательств этого до сих пор не было. Найдены же они были на Кипре, где и было проведено исследование. Доказательства были обнаружены буквально на дне соленого озера Ларнаки.

Отметим, что во времена Древней Греции на Кипре процветала могущественная цивилизация, а сам остров считался одним из самых важных городов-государств бронзового века в данном регионе. Исследователи извлекли древние керны отложений из озера. Тысячелетия назад оно было частью моря, но затем, как выяснили ученые, внезапно выход к морю потеряло и не имело его на протяжении веков.

Анализ изученных придонных осадков указал на значительное сокращение количества морского планктона и пыльцы морских водорослей, начиная примерно с 1450 года до нашей эры. А примерно 100 лет спустя озеро утратило связь с морем.

По мнению ученых, все это указывает на огромный дефицит дождевой воды в тот период времени. Более того, изучение осадочных отложений помогло узнать, что к 1200 году до нашей эры, то есть к периоду "краха бронзового века", ведение сельского хозяйства в этом районе было полностью прекращено. Сельхозработы здесь возобновились только около 850 года до нашей эры.

"Этот климатический сдвиг вызвал неурожаи и голод, которые ускорили темпы социально-экономического кризиса и вынудили людей мигрировать в другие регионы, - пишут исследователи в своей статье. - Учитывая то, что засуха началась за сотни лет до "краха бронзового века", многие люди того времени, вероятно, просто не осознавали, что климат изменился так резко, пока не стало слишком поздно".

Кстати, данная теория объясняет еще один известный исторический факт. В бронзовом веке многие стабильные государства внезапно подверглись нашествию "мигрантов". Например, Египет был захвачен так называемыми "народами моря". Авторы статьи считают, что отсутствие плодородных земель и дождевой воды может объяснить то, что "народы моря" в своей отчаянной миграции не просто вторглись в Египет и другие оставшиеся плодородными места, но и привезли с собой свои семьи.

Добавим, что период "краха бронзового века" также был отмечен разрушением торговых путей между цивилизациями, значительным снижением уровня грамотности и даже потерей языков, а также исчезновением городов, которые до того считались самыми важными городами Средиземноморья. Многие из них никогда больше не были заселены.