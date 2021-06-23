В Минске названы номинанты на премию Союзного государства в области литературы и искусства. Как сообщает наш корреспондент Юлия Демешко, Экспертный совет внес в шорт-лист солистку балета и три авторских проекта.

В Национальном академическом театре оперы и балета Беларуси балерина Ирина Еромкина на ведущих ролях. Жюри по достоинству оценило созданные ею образы - Анастасии в одноименном балете "Анастасия", Анны Карениной и Евы в "Сотворении мира".

Культурным брендом Беларуси и Союзного государства стал Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который в этом году пройдет в тридцатый раз. В число претендентов на премию вошли организаторы фестиваля.

В числе номинантов - авторы издательского проекта, посвященного 75-летию Великой Победы, "Историческая память Союзного государства" - Сергей Кандыбович, Оксана Солопова и др.

Среди соискателей и создатели Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Союзная премия присуждается раз в два года и составляет пять миллионов российских рублей.