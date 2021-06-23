Названы самые дорогие бренды мира

Amazon сохранил статус самого дорогого бренда. Консалтинговая компания Kantar оценила стоимость компании Джеффа Безоса в 683,8 млрд долларов, сообщает портал ET BrandEquity.

Второе место рейтинга заняла Apple (612 млрд). На третьем месте - Google с оценкой в 458 млрд. В пятерку самых дорогих брендов также вошли Microsoft (410,2 млрд) и китайская Tencent (240,9 млрд).

Всего в рейтинге представлены 100 компаний, 56 из них - американские.

Общая стоимость 100 лучших брендов за год выросла на 42 процента и превысила семь триллионов долларов.