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23.06.2021 09:47
Рубрика: Экономика

Нефть резко подорожала на главной товарной бирже в Токио

Текст: Елена Манукиян

Нефть достигла максимальных значений с мая 2019 года на Токийской товарной бирже, пишет ТАСС со ссылкой на главную японскую площадку по торговле энергоресурсами. Отмечается, что цена "черного золота" превысила отметку в 48 тысяч иен. Это более 434 долларов за килолитр (чуть менее 6,3 барреля).

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Цены на нефть достигли максимума с весны 2019 года

Японское информационное агентство Kyodo сообщает, что игроки на бирже связывают это с застоем на переговорах по ядерной сделке между США и Ираном. Они также обеспокоены, что ограничения на ее продажу сохранят другие крупные страны-производители, сообщает "Коммерсант".

По оценкам Goldman Sachs, мировой дефицит нефти составляет около 3 млн баррелей в сутки, говорится в материале. Учитывая рост цен на нефть до 75 долларов за баррель, Россия на предстоящей 1 июля встрече ОПЕК+ может предложить уже с августа начать увеличение квот. Саудовская Аравия может занять более осторожную позицию.

Как ранее сообщила "Российская газета", цены на нефть марки Brent достигли рекордных значений и превысили в моменте 75 долларов, обновив максимум с апреля 2019 года. Рост цен все больше связывают с курсом доллара и политикой США. Что будет дальше с мировым рынком нефти станет известно после встречи участников стран альянса ОПЕК+ 1 июля, которые примут решение о своих дальнейших действиях.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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