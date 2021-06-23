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23.06.2021 12:17
Рубрика: В мире

Немецкие компании демонстрируют уверенный рост инвестиций в России

Текст: Александр Саможнев

По данным немецкого Бундесбанка, чистый объем прямых инвестиций из Германии в Россию за первый квартал 2021 года составил около 1,1 миллиарда евро. Почти половина из 4 тысяч компаний, зарегистрированных в России, планирует в ближайшие 12 месяцев нарастить вложения в РФ, свидетельствует опрос, проведенный Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП).

Фото: iStock
Эксперты спрогнозировали рост инвестиций в российскую экономику

"После трудностей последних лет, связанных с коронавирусом, санкциями и политическими конфликтами, немецкие компании в России демонстрируют рост и, по всей видимости, осуществляют отложенные ранее миллиардные инвестиции", - комментирует ситуацию председатель ВТП Маттиас Шепп.

Наибольший рост инвестиций следует ожидать в сфере IT, телекоммуникаций, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и индустрии здравоохранения. Видимый результат дало расширение государственных программ, связанных с совершенствованием медицинского обслуживания населения. Значительные вложения в России демонстрируют представители немецкого малого и среднего бизнеса.

Шепп также отметил, что результаты ежегодного опроса ВТП по деловому климату в России стали лучшими за последние несколько лет. Это говорит о том, что немецкий бизнес продемонстрировал большую устойчивость к кризисам. Так, большинство компаний удовлетворено своим бизнесом. При этом 95 процентов респондентов оценили состояние дел как очень хорошее, хорошее или удовлетворительное. Более половины предпринимателей хотят увеличить численность своих сотрудников.

Порядка 68 процентов опрошенных компаний ожидают, что российская экономика во втором полугодии будет демонстрировать позитивную или слегка позитивную динамику. Около половины участников опроса считают, что с начала года в России в целом улучшился деловой климат.

Руководители предприятий пришли к выводу, что одной из основных помех для ведения бизнеса в России являются санкции США и ЕС. При этом 33 процента респондентов выступили за их незамедлительную отмену, а 60 процентов - за постепенное сворачивание ограничительных мер.

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