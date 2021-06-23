Немецкие компании назвали "Северный поток-2" незаменимым для экономики ФРГ

Около трети немецких компаний, принявших участие в опросе Российско-Германской внешнеторговой палаты в июне этого года, считают, что газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток-2" незаменим для экономики ФРГ. Об этом заявил президент Палаты, глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

По его словам, "Северный поток-2" большинство компаний считают важным вкладом в обеспечение энергобезопасности ЕС.

"60 процентов респондентов полагают, что это важный газопровод, 32 процента считают, что он совершенно необходим. 97 процентов ожидают, что федеральное правительство Германии займет однозначную позицию относительно "Северного потока-2" и добьется завершения строительства газопровода, несмотря на "встречный ветер" из США и сопротивление в Восточной Европе", отметил Зеле.

Опрос, проведенный среди компаний, касался также экономического климата в России. Так, половина участников опроса намерена увеличить инвестиции в Россию.

Кроме того, почти все респонденты поддерживают либо постепенную отмену санкций против России, либо их немедленное снятие.