NYT: Причастные к убийству Хашкаджи саудовцы прошли подготовку в США

Саудовцы, причастные к убийству в 2018 году оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного госдепом. Такую информацию распространила газета The New York Times, ссылаясь на документы и источники.

Обучение четырех человек проводила охранная компания в Арканзасе. В 2014 году госдепартамент США выдал ей лицензию на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии. По данным компании, подготовка включала стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты лидеров Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Исполнительный директор Cerberus Capital Management, которой принадлежит охранная компания, подтвердил факт обучения саудовцев. При этом он подчеркнул, что учебная программа "не имеет никакого отношения к убийству Хашкаджи".

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября 2018 года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал его исчезновение, но через некоторое время саудовские власти были вынуждены признаться, что журналист был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Его предварительные итоги были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.