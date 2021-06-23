Ученые обнаружили обратимость поседения волос

Ученым из Колумбийского университета удалось сопоставить пигментацию волос со временем индивидуального стресса и установить, что поседение волос есть обратимый процесс. Об этом сообщается на elifesciences.org.

Добровольцы предоставили исследователям образцы своих волос вкупе с индивидуальными "дневниками стресса". Как оказалось, поседение связано с моментами стрессовых ситуаций в жизни испытуемых. Но, самое главное, в некоторых случаях наблюдалась связь между уменьшением поседения по мере снятия стресса, например, после хорошего отпуска.

Ученые также выяснили, что пигментация связана с изменениями митохондрий, реагирующих на стресс. Математическая модель показывают, что вероятность потемнения волос у тех седовласых кому за 70, довольна мала. Такая вероятность больше для людей среднего возраста.