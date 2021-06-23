Ученые оценили опасность силиконовых грудных имплантов

Американские исследователи выяснили, как силиконовые грудные импланты с разной текстурой поверхности влияют на развитие воспалений и редкого типа лимфомы.

Силикон широко используется при изготовлении имплантов и считается безопасным. Но изделия с менее гладкой поверхностью могут привести к именным осложнениям, в том числе, злокачественным опухолям.

Исследование опубликовано в Nature Biomedical Engineering. Ученые из Массачусетского университета в течение года исследовали реакцию организма на инородные тела с различной шероховатостью. Для этого они поместили импланты разной текстуры и разного размера в молочные железы кроликов и мышей.

Грудные импланты, вставляемые хирургическим путем после мастэктомии или для увеличения размера груди, могут быть заполнены физиологическим раствором или силиконом, но оба типа имеют силиконовую внешнюю оболочку. Как сообщает News Medical, согласно предыдущим исследованиям, большинству из 400 000 женщин в США, которым ежегодно устанавливаются силиконовые имплантаты, потребуется их замена в течение 10 лет из-за боли и изменения формы имплантата, вызванного клетками иммунной системы, которые способствуют образованию рубцов и фиброзной ткани. Последнее десятилетие ученые пытались понять, как сконструировать поверхность имплантации так, чтобы минимизировать такие эффекты.

Более ранние исследования показали, что абсолютно гладкие со временем вызывают сильные реакции отторжения и даже могут перевернуться внутри тела . Поэтому стали производить более шероховатые, чтобы они могли прилипнуть к тканям человека. Но при этом изделия с самой грубой поверхностью, которые продавались в США, были сняты с рынка из-за высокой опасности рака.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что импланты человеческого размера, которые вшили кроликам, с шероховатостью в 4 микрона привели к наименьшему количеству фиброзных тканей. А уменьшенные импланты у кроликов и мышей такой же шероховатости имели самую высокую активность гена FOXP3, что свидетельствует о производстве большего количества иммунных клеток, которые действуют для уменьшения количества воспалений и волокнистой ткани. То есть, исследователи пришли к выводу, что более безопасные обладают средней текстурой.

Ученые говорят, что стоит изучить и другие биоматериалы такой текстуры. Кроме того, нужно изучить степень иммунного ответа, риск воспалений и фиброзной ткани у женщин после лечения рака.